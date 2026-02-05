Aktivista SDS-a pretučen zbog afere u vrtiću u Pelagićevu

Aktivista Srpske demokratske stranke (SDS) Vojko Sajlović brutalno je pretučen u Pelagićevu kod Bijeljine, saopštila je danas aktivistkinja te stranke Aleksandra Pandurević.

Izvor: Vedran Ševčuk, mondo.ba

Kako je Pandurević objavila na društvenim mrežama, Sajlovića su napala nepoznata lica neposredno nakon što je radio na razotkrivanju afere vezane za javnu nabavku izgradnje i opremanja dečjeg vrtića u opštini Pelagićevo.

Radi se o tenderu vrijednom preko 400.000 evra, u kojem su, prema ranijim tvrdnjama SDS-a, uočene brojne nepravilnosti.

"Sjećate li se priče o vrtiću u Pelagićevu, veš mašini od 23.000 konvertibilnih maraka i kašikama od 60 mataka. E, danas su nepoznata lica brutalno pretukla našeg aktivistu Vojka Sajlovića, koji je radio na otkriću te afere", napisala je Pandurević.

Izvor: X/Aleksandra Pandurević

Prema informacijama SDS-a, Sajlovića su, dok se vraćao kući s posla, napala dvojica maskiranih počinilaca koji su izašli iz automobila. Zbog zadobijenih povreda zadržan je na liječenju u bolnici u Bijeljini.

Predsednik SDS-a Branko Blanuša najoštrije je osudio napad i zatražio hitno rasvjetljavanje slučaja.

Policija još nije saopštila detalje istrage, ni identitet počinilaca.

Podsjećamo, za opremanje vrtića javni novac trošen je kao da je riječ o luksuznom hotelu, a ne javnoj ustanovi. Tako se u ponudi firme koja je pobijedila na tenderu nalaze veš-mašina po cijeni od čak 23.751 KM sa PDV, sušilica za veš od 13.689 KM, dok jedna INOKS šerpa sa poklopcem košta više od 550 KM, a jedna kašika gotovo 60 KM.