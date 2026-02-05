Aktivista SDS-a pretučen zbog afere u vrtiću u Pelagićevu

Aktivista Srpske demokratske stranke (SDS) Vojko Sajlović brutalno je pretučen u Pelagićevu kod Bijeljine, saopštila je danas aktivistkinja te stranke Aleksandra Pandurević.
Kako je Pandurević objavila na društvenim mrežama, Sajlovića su napala nepoznata lica neposredno nakon što je radio na razotkrivanju afere vezane za javnu nabavku izgradnje i opremanja dečjeg vrtića u opštini Pelagićevo.
Radi se o tenderu vrijednom preko 400.000 evra, u kojem su, prema ranijim tvrdnjama SDS-a, uočene brojne nepravilnosti.
"Sjećate li se priče o vrtiću u Pelagićevu, veš mašini od 23.000 konvertibilnih maraka i kašikama od 60 mataka. E, danas su nepoznata lica brutalno pretukla našeg aktivistu Vojka Sajlovića, koji je radio na otkriću te afere", napisala je Pandurević.Izvor: X/Aleksandra Pandurević
Prema informacijama SDS-a, Sajlovića su, dok se vraćao kući s posla, napala dvojica maskiranih počinilaca koji su izašli iz automobila. Zbog zadobijenih povreda zadržan je na liječenju u bolnici u Bijeljini.
Predsednik SDS-a Branko Blanuša najoštrije je osudio napad i zatražio hitno rasvjetljavanje slučaja.
Policija još nije saopštila detalje istrage, ni identitet počinilaca.
Podsjećamo, za opremanje vrtića javni novac trošen je kao da je riječ o luksuznom hotelu, a ne javnoj ustanovi. Tako se u ponudi firme koja je pobijedila na tenderu nalaze veš-mašina po cijeni od čak 23.751 KM sa PDV, sušilica za veš od 13.689 KM, dok jedna INOKS šerpa sa poklopcem košta više od 550 KM, a jedna kašika gotovo 60 KM.