Inspekcije od ponedjeljka kreću u akciju: Stroga kontrola marži u trgovinama Srpske

Ministar trgovine i turuzma Republike Srpske Ned Puhovac najavio je da će inspekcijske službe od ponedjeljka, 23. marta, krenuti u kontrolu trgovina kako bi utvrdili da li se poštuje uredba Vlade Srpske o ograničenju marži.

"Na teren će krenuti 57 republičkih i 87 gradskih inapsktora i za kontrole velikog broj trgovina u Republike Srpskoj biće im potrebno najmanje dvije sedmice, kada možemo očekivati i prve efekte", rekao je Puhovac novinarima u Banjaluci poslije sjednice Vlade Srpske.

On je naveo i da mu je glavni republički inspektor rekao da će ove kontrole imati efekta.

"Imamo vremena do 1. juna i, ukoliko ne bude nekog većeg efekta, imamo podršku Vlade Republike Srpske da sprovedemo druge mjere koje će ići u pravcu smanjenja cijena roba u trgovinama", naglasio je Puhovac.

Podsjećamo, Vlada RS donijela je Odluku o određivanju marže u prometu određenih proizvoda, kojom se određuje maksimalni iznos marže koje trgovci na veliko i malo mogu obračunavati u prometu proizvoda poput brašna, soli, šećera, hrane za bebe, lijekova.

