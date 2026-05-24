Uhapšen muškarac iz Doboja: Prijetio policajcima putem društvenih mreža

Muškarac iz Doboja uhapšen je na području Istočnog Sarajeva zbog sumnje da je putem društvenih mreža prijetio policijskim službenicima Policijske uprave Doboj.

Policijski službenici Uprave kriminalističke policije MUP-a Republike Srpske predaće danas Okružnom tužilaštvu u Doboju lice N.S. iz Doboja uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu ugrožavanje sigurnosti.

Kako je saopšteno iz MUP-a Republike Srpske, osumnjičeni je uhapšen juče na području Istočnog Sarajeva zbog prijetnji po život koje je putem društvenih mreža uputio policijskim službenicima Policijske uprave Doboj.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske poručili su da ostaju opredijeljeni za borbu protiv svih vidova kriminala, ali i zaštitu svojih pripadnika koji profesionalno i zakonito obavljaju službene zadatke.