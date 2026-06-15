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Iznio niz kritika na račun Vukanovića: Milan Savanović napustio stranku "Za pravdu i red" 2

Iznio niz kritika na račun Vukanovića: Milan Savanović napustio stranku "Za pravdu i red"

Autor Dragana Božić Izvor Nezavisne novine
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Milan Savanović, poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske, napustio je stranku "Za pravdu i red" čiji je lider Nebojša Vukanović.

8.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Tokom konferencije za novinare iznio je niz optužbi na račun svog dosadašnjeg političkog prijatelja, a postavio mu je i niz pitanja, objavile su Nezavisne novine.

"Pitao bih ja Vukanovića kada ćemo mi dobiti finansijske izvještaje iz našeg pokreta? Ja sam poslanik koji je za četiri godine samo jednom sjeo u službenu škodu i ljudi su me puno puta pitali zašto? Nisam imao potrebe, tu sam u Banjaluci, imam privatno auto, ali ne može nam niko osporiti da smo dobijali novac preko kluba. Gdje su ti novci? Postavlja se pitanje da li je taj pokret opravdao ime 'Za pravdu i red'? Postavlja se pitanje i postavljaće se mnoga pitanja na koja neće biti odgovora", rekao je Savanović.

On je istakao da se Vukanović uspio posvađati sa svim mogućim političkim pravcima, ali i sa Srpskom pravoslavnom crkvom.

"Mene nikada niste vidjeli na federalnim medijima da pljujem svoju zemlju, da pljujem svog predsjednika, nebitno kakav je. Nikada me niste vidjeli da psujem i da skrnavim Srpsku pravoslavnu crkvu. To je još jedan od razloga zašto treba da izađem iz ovog pokreta", kazao je između ostalog Savanović.

Podsjećamo, Lista za pravdu i red i Partija demokratskog progresa Republike Srpske će na predstojećim Opštim izborima u Bosni i Hercegovini nastupiti na zajedničkim listama.

(Mondo)

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Tagovi

Lista za pravdu i red Nebojša Vukanović Milan Savanović

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Komentari 2

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Putuj igumane,lagano se prodajete jedan po jedan

Slobo

Ovaj pomoćnik veterinara je vjerovatno pošten,ali je bezveznjak totalni.

Čitaoci reporteri

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Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

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Hvala što ste poslali vijest.

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