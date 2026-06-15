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Otkazale kočnice u sarajevskom naselju: Autobus udario u stubove i oštetio automobile

Otkazale kočnice u sarajevskom naselju: Autobus udario u stubove i oštetio automobile

Autor Dušan Volaš
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U sarajevskom naselju Kovači danas prijepodne izbjegnuta je veća tragedija nakon što su autobusu preduzeća "Centrotrans" tokom vožnje otkazale kočnice.

Centrotransovom minibusu otkazale kočnice Izvor: Klix - screenshot

Kako bi spriječio nekontrolisano kretanje vozila i potencijalno teže posljedice po učesnike u saobraćaju i pješake, vozač je u kritičnom trenutku donio odluku da skrene i autobus usmjeri direktno u stubove pored puta.

Prema prvim operativnim informacijama iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, minibus je tom prilikom udario u dva stuba, a od siline udara pričinjena je i materijalna šteta na dva putnička automobila koja su se nalazila u blizini.

Na mjestu udesa ljekarska pomoć ukazana je dvjema osobama, uključujući i samog vozača minibusa, ali je utvrđeno da niko nije zadobio teške povrede, prenose sarajevski mediji,

Srećom, nije bilo potrebe za hospitalizacijom povrijeđenih, čime je potvrđeno da je prisebna reakcija vozača u trenutku otkazivanja kočionog sistema bila ključna za sprječavanje težeg incidenta.

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