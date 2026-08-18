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Potvrđeno iz CIK-a: Određeno 20 lokacija u inostranstvu za glasanje na opštim izborima

Potvrđeno iz CIK-a: Određeno 20 lokacija u inostranstvu za glasanje na opštim izborima

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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Državljani BiH koji žive u inostranstvu i imaju biračko pravo moći će na predstojećim opštim izborima u BiH da glasaju u 20 diplomatsko-konzularnih predstavništava, odlučila je danas Centralna izborna komisija BiH.

Državljani BiH na opštim izborima moći će da glasaju u 20 ambasada i konzulata Izvor: CIK BiH

Birači će moći da glasaju u ambasadama BiH u Beogradu, LJubljani, Beču, Zagrebu, Amanu, Berlinu, Stokholmu, Kopenhagenu, Hagu, Briselu, Oslu i Dohi.

Glasanje će takođe biti organizovano u generalnim konzulatima BiH u Minhenu, Štutgartu, Frankfurtu, Čikagu i Rijeci, kao i u počasnim konzulatima u Gracu, Lincu i Salcburgu.

Na današnjoj sjednici CIK-a istaknuto je da je Ministarstvo inostranih poslova u Savjetu ministara dostavilo saglasnost na ovu odluku.

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Tagovi

opšti izbori 2026. CIK BiH

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