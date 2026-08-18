Potvrđeno iz CIK-a: Određeno 20 lokacija u inostranstvu za glasanje na opštim izborima

Državljani BiH koji žive u inostranstvu i imaju biračko pravo moći će na predstojećim opštim izborima u BiH da glasaju u 20 diplomatsko-konzularnih predstavništava, odlučila je danas Centralna izborna komisija BiH.

Izvor: CIK BiH

Birači će moći da glasaju u ambasadama BiH u Beogradu, LJubljani, Beču, Zagrebu, Amanu, Berlinu, Stokholmu, Kopenhagenu, Hagu, Briselu, Oslu i Dohi.

Glasanje će takođe biti organizovano u generalnim konzulatima BiH u Minhenu, Štutgartu, Frankfurtu, Čikagu i Rijeci, kao i u počasnim konzulatima u Gracu, Lincu i Salcburgu.

Na današnjoj sjednici CIK-a istaknuto je da je Ministarstvo inostranih poslova u Savjetu ministara dostavilo saglasnost na ovu odluku.