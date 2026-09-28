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Vesna Medenica završila u bolnici: Bivša predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore tokom šetnje pala i povrijedila glavu

Vesna Medenica završila u bolnici: Bivša predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore tokom šetnje pala i povrijedila glavu

Autor Mihajlo Popović Izvor mondo.rs
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Bivša predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore Vesna Medenica hitno je prevezena u Klinički centar nakon što je pala tokom šetnje u zatvoru u Spužu i povrijedila glavu.

Vesna Medenica tokom šetnje pala i povrijedila glavu Izvor: Vijesti Online/youtube

Nekadašnja predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore Vesna Medenica hitno je prevezena u Urgentni blok Kliničkog centra Crne Gore zbog povrede glave, nezvanično saznaje "Pobjeda".

Prema informacijama ovog portala, Medenica se tokom šetnje u krugu Istražnog zatvora u Spužu spotakla i pala, pri čemu je povrijedila glavu.

Nakon nezgode najprije ju je pregledao zatvorski ljekar, poslije čega je prevezena u Klinički centar Crne Gore radi dodatnih pregleda.

Njen branilac, advokat Zdravko Begović, potvrdio je za "Pobjedu" da je Medenica imala nezgodu u Istražnom zatvoru, navodeći da će ljekari nakon pregleda utvrditi da li je riječ o lakšim ili težim povredama.

Medenica se nalazi u pritvoru nakon što je prvostepenom presudom Višeg suda u Podgorici osuđena na deset godina zatvora.

Podsjetimo, proglašena je krivom u dva slučaja protivzakonitog uticaja, dok je oslobođena optužbe za stvaranje kriminalne organizacije.

Pritvor joj je određen 28. februara, nakon što je usvojena žalba Specijalnog državnog tužilaštva, zbog opasnosti od bjekstva.

(Mondo)

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Hvala što ste poslali vijest.

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