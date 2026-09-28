Uspješna akcija GSS-a: Spašeno povrijeđeno dijete na planini Prenj

Pripadnici Gorske službe spasavanja (GSS) Stanica Mostar uspješno su evakuisali trinaestogodišnje dijete koje je povrijedilo skočni zglob u blizini Planinarskog doma na Bijelim vodama na planini Prenj, saopšteno je iz ove službe.
Spasioci su izašli na teren odmah po prijemu poziva za pomoć, nakon što je prijavljena povreda djeteta.
"Na teren je upućena ekipa GSS-a zbog povrede skočnog zgloba djeteta rođenog 2013. godine, koje je na Prenju boravilo sa sportskim klubom. Zbog povrede se nije moglo samostalno kretati", navodi se u saopštenju GSS-a Stanica Mostar.
Spasilačka ekipa brzo je stigla do lokacije na kojoj je dijete bilo smješteno i ukazala mu prvu pomoć.
"Po dolasku na teren, pripadnici GSS-a unesrećenog su zatekli u Planinarskom domu, gdje su mu pružili potrebnu pomoć i zbrinuli povredu. Nakon zbrinjavanja, unesrećeni je prema Rujištu spušten dijelom pješke, a dijelom terenskim vozilom", precizirali su iz ove službe.
Akcija spasavanja uspješno je okončana juče u 13.00 časova kada se ekipa GSS-a Mostar vratila u bazu, a spasioci su povrijeđenom djetetu uputili želje za brz i uspješan oporavak.