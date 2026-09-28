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Uspješna akcija GSS-a: Spašeno povrijeđeno dijete na planini Prenj

Uspješna akcija GSS-a: Spašeno povrijeđeno dijete na planini Prenj

Autor Dušan Volaš
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Pripadnici Gorske službe spasavanja (GSS) Stanica Mostar uspješno su evakuisali trinaestogodišnje dijete koje je povrijedilo skočni zglob u blizini Planinarskog doma na Bijelim vodama na planini Prenj, saopšteno je iz ove službe.

Spašeno povrijeđeno dijete na planini Prenj Izvor: GSS Mostar

Spasioci su izašli na teren odmah po prijemu poziva za pomoć, nakon što je prijavljena povreda djeteta.

"Na teren je upućena ekipa GSS-a zbog povrede skočnog zgloba djeteta rođenog 2013. godine, koje je na Prenju boravilo sa sportskim klubom. Zbog povrede se nije moglo samostalno kretati", navodi se u saopštenju GSS-a Stanica Mostar.

Spasilačka ekipa brzo je stigla do lokacije na kojoj je dijete bilo smješteno i ukazala mu prvu pomoć.

"Po dolasku na teren, pripadnici GSS-a unesrećenog su zatekli u Planinarskom domu, gdje su mu pružili potrebnu pomoć i zbrinuli povredu. Nakon zbrinjavanja, unesrećeni je prema Rujištu spušten dijelom pješke, a dijelom terenskim vozilom", precizirali su iz ove službe.

Akcija spasavanja uspješno je okončana juče u 13.00 časova kada se ekipa GSS-a Mostar vratila u bazu, a spasioci su povrijeđenom djetetu uputili želje za brz i uspješan oporavak.

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Tagovi

Prenj GSS spašavanje Mostar

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