Uspješna akcija GSS-a: Spašeno povrijeđeno dijete na planini Prenj

Pripadnici Gorske službe spasavanja (GSS) Stanica Mostar uspješno su evakuisali trinaestogodišnje dijete koje je povrijedilo skočni zglob u blizini Planinarskog doma na Bijelim vodama na planini Prenj, saopšteno je iz ove službe.

Izvor: GSS Mostar

Spasioci su izašli na teren odmah po prijemu poziva za pomoć, nakon što je prijavljena povreda djeteta.

"Na teren je upućena ekipa GSS-a zbog povrede skočnog zgloba djeteta rođenog 2013. godine, koje je na Prenju boravilo sa sportskim klubom. Zbog povrede se nije moglo samostalno kretati", navodi se u saopštenju GSS-a Stanica Mostar.

Spasilačka ekipa brzo je stigla do lokacije na kojoj je dijete bilo smješteno i ukazala mu prvu pomoć.

"Po dolasku na teren, pripadnici GSS-a unesrećenog su zatekli u Planinarskom domu, gdje su mu pružili potrebnu pomoć i zbrinuli povredu. Nakon zbrinjavanja, unesrećeni je prema Rujištu spušten dijelom pješke, a dijelom terenskim vozilom", precizirali su iz ove službe.

Akcija spasavanja uspješno je okončana juče u 13.00 časova kada se ekipa GSS-a Mostar vratila u bazu, a spasioci su povrijeđenom djetetu uputili želje za brz i uspješan oporavak.