logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Akcija spasavanja kod Konjica: Češka državljanka teško povrijeđena na motociklu na nepristupačnom terenu

Akcija spasavanja kod Konjica: Češka državljanka teško povrijeđena na motociklu na nepristupačnom terenu

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
0

Pripadnici Gorske službe spasavanja Prenj uspješno su evakuisali državljanku Češke koja je teško povrijeđena na nepristupačnom terenu kod Konjica.

gss prenj Izvor: Facebook/Gorska služba spašavanja Prenj

Češka državljanka teško povrijeđena na nepristupačnom terenu u rejonu sela Dindo kod Konjica, ali su pripadnici Gorske službe spasavanja Prenj uspjeli da je evakuišu i upute ne liječenje.

Čehinja je bila saputnica na motociklu, a u akciji spasavanja učestvovali su i mještani sela Argud.

Državljanka Češke je nakon zbrinjavanja predata ekipi Hitne medicinske pomoći Konjic na dalje liječenje, navedeno je na "Fejsbuk" stranici ove službe.

Možda će vas zanimati

Tagovi

GSS

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ