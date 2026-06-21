Akcija spasavanja kod Konjica: Češka državljanka teško povrijeđena na motociklu na nepristupačnom terenu

Pripadnici Gorske službe spasavanja Prenj uspješno su evakuisali državljanku Češke koja je teško povrijeđena na nepristupačnom terenu kod Konjica.

Izvor: Facebook/Gorska služba spašavanja Prenj

Češka državljanka teško povrijeđena na nepristupačnom terenu u rejonu sela Dindo kod Konjica, ali su pripadnici Gorske službe spasavanja Prenj uspjeli da je evakuišu i upute ne liječenje.

Čehinja je bila saputnica na motociklu, a u akciji spasavanja učestvovali su i mještani sela Argud.

Državljanka Češke je nakon zbrinjavanja predata ekipi Hitne medicinske pomoći Konjic na dalje liječenje, navedeno je na "Fejsbuk" stranici ove službe.