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Nafta ponovo poskupljuje: Brent skočio na 106 dolara nakon propalih pregovora SAD i Irana u UN

Nafta ponovo poskupljuje: Brent skočio na 106 dolara nakon propalih pregovora SAD i Irana u UN

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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Cijene nafte na svjetskom tržištu jutros su u porastu pošto je američki predsjednik Donald Tramp odbio ponudu Irana za sedmodnevno primirje.

Nafta ponovo poskupljuje Izvor: Shutterstock

Teheran je protekle sedmice iznio plan pred Generalnom skupštinom UN za obustavu neprijateljstava kojim bi Ormuski moreuz ponovo bio otvoren i s tim bi bila ublažena kriza sa isporukama nafte i drugih derivata, što je izazvalo rast cijena.

Međutim, američki predsjednik je naveo da odbija njihov prijedlog.

U Londonu je cijena sirove nafte "brent" iz Sjevernog mora porasla za 1,8 odsto i sada je 106,19 dolara po barelu.

U NJujorku je cijena svijetle sirove nafte veća za jedan odsto i iznosi 93,34 dolara po barelu.

Analitičari su za američki portal "Aksios" izrazili očekivanja da će se, uprkos Trampovom stavu, pregovori između Vašingtona i Teherana nastaviti.

Prema njihovim navodima, indirektni razgovori između Irana i Amerike mogli bi čak i danas da se održe.

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