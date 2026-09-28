Nafta ponovo poskupljuje: Brent skočio na 106 dolara nakon propalih pregovora SAD i Irana u UN

Cijene nafte na svjetskom tržištu jutros su u porastu pošto je američki predsjednik Donald Tramp odbio ponudu Irana za sedmodnevno primirje.
Teheran je protekle sedmice iznio plan pred Generalnom skupštinom UN za obustavu neprijateljstava kojim bi Ormuski moreuz ponovo bio otvoren i s tim bi bila ublažena kriza sa isporukama nafte i drugih derivata, što je izazvalo rast cijena.
Međutim, američki predsjednik je naveo da odbija njihov prijedlog.
U Londonu je cijena sirove nafte "brent" iz Sjevernog mora porasla za 1,8 odsto i sada je 106,19 dolara po barelu.
U NJujorku je cijena svijetle sirove nafte veća za jedan odsto i iznosi 93,34 dolara po barelu.
Analitičari su za američki portal "Aksios" izrazili očekivanja da će se, uprkos Trampovom stavu, pregovori između Vašingtona i Teherana nastaviti.
Prema njihovim navodima, indirektni razgovori između Irana i Amerike mogli bi čak i danas da se održe.