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Nesreća kod Zvornika: Jedna osoba poginula nakon prevrtanja motokultivatora

Nesreća kod Zvornika: Jedna osoba poginula nakon prevrtanja motokultivatora

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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M.M. sa područja Zvornika preminuo je od povreda zadobijenih nakon prevrtanja motokultivatora kojim je upravljao.

7.jpg Izvor: Mondo - Slaven Petković

Lice čiji su inicijali M.M. sa područja grada Zvornika preminulo je usljed povreda zadobijenih prevrtanjem motokultivatora, saopšteno je danas iz Policijske uprave Zvornik.

Policijska stanica Zvornik juče je oko 18.50 časova obaviještena iz Službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Zvornik da je dovezeno lice inicijala M.M, koje je preminulo usljed povreda zadobijenih prevrtanjem motokultivatora kojim je upravljalo.

Policija je izvršila uviđaj na mjestu događaja.

O ovom događaju obaviješten je dežurni tužilac Okružnog tužilaštva u Bijeljini, koji je naložio da se dostavi izvještaj o preduzetim mjerama i radnjama.

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