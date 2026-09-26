Minić u Prijedoru: "Bolnica će dobiti uslove kakve zaslužuje"

Savo Minić posjetio je prijedorsku bolnicu "Dr Mladen Stojanović" i najavio rekonstrukciju vrijednu 195 miliona KM. Ponude će biti otvorene 12. oktobra.

Izvor: Srna

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić boravio je danas u prijedorskoj bolnici "Dr Mladen Stojanović", gdje je sa rukovodstvom ove zdravstvene ustanove i predstavnicima lokalnih zajednica razgovarao o planiranoj rekonstrukciji bolnice.

Minić je rekao da je za rekonstrukciju obezbijeđeno 195 miliona KM, te najavio da će ponude u postupku međunarodne javne nabavke biti otvorene 12. oktobra.

"Čekamo otvaranje ponuda 12. oktobra. Zbog vrijednosti tendera od 195 miliona KM, koje je obezbijedila Vlada Republike Srpske, moralo se ići na međunarodnu javnu nabavku", rekao je Minić.

On je naveo da bi nakon rekonstrukcije bolnica trebalo da dobije savremenije uslove i opremu, posebno ističući planirani urgentni centar.

Prema njegovim riječima, idejno rješenje obuhvatilo je potrebe koje je iskazalo rukovodstvo bolnice, a rekonstruisana ustanova trebalo bi da pruža usluge primarne i sekundarne zdravstvene zaštite.

"Ustanova zaslužuje ulaganja", rekao je Minić, navodeći da je u posljednjih šest mjeseci povećan broj pruženih usluga, kao i prihodi bolnice, iz kojih se, kako je naveo, kontinuirano ulaže u opremu i kvalitet rada.

Minić je rekao da je već usaglašena i dogradnja novog bloka, te da tokom rekonstrukcije ne bi trebalo da bude zastoja u pružanju zdravstvenih usluga pacijentima.

Bolnica "Dr Mladen Stojanović" izgrađena je 1986. godine, a prema riječima Minića, od tada nije bilo značajnijih ulaganja u njen objekat.

"Ovoj ustanovi gravitira više od 120.000 stanovnika", rekao je Minić, ističući značaj bolnice za Prijedor i okolne opštine.

Sastanku su prisustvovali vršilac dužnosti direktora bolnice Miroslav Bijelić, gradonačelnik Prijedora Slobodan Javor, načelnik Kostajnice Nikola Janjetović, načelnik Oštre Luke Duško Došenović, direktor Doma zdravlja Prijedor Miloš Marjanović i drugi predstavnici lokalnih zajednica i zdravstvenih ustanova.