Tragedija kod Prijedora: U požaru smrtno stradalo dijete

Maloljetno lice smrtno je stradalo u požaru kod Prijedora.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Maloljetno lice smrtno je stradalo u požaru koji je izbio u porodičnoj kući u Kozarcu kod Prijedora.

Požar je prijavljen danas oko 11.00 časova, a lokalizovali su ga pripadnici Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Prijedor.

Na mjestu događaja obavljen je uviđaj kojim je rukovodio tužilac Okružnog javnog tužilaštva Prijedor.

Iz Policijske uprave Prijedor saopšteno je da tokom uviđaja nisu pronađeni tragovi koji bi upućivali na postojanje elemenata krivičnog djela.

Policijski službenici nastavljaju sa preduzimanjem mjera i radnji na utvrđivanju svih okolnosti požara.