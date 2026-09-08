Pravosnažna presuda Vrhovnog suda RS: Marko Momić osuđen na 20 godina zatvora za ubistvo u Prijedoru

Vrhovni sud Republike Srpske potvrdio je prvostepenu presudu i pravosnažno osudio Marka Momića (49) iz Prijedora na 20 godina zatvora zbog ubistva Mihajla Stupara zvanog Šmit.

Izvor: PU Prijedor

Bojan Savanović i Gojko Šobot oslobođeni su optužbe za pomaganje u ubistvu, čime je u potpunosti potvrđena prvostepena presuda Okružnog suda u Prijedoru.

Bio u bjekstvu

Momić je nakon zločina više od godinu dana bio u bjekstvu, a uhapšen je u maju 2022. godine u Beogradu po međunarodnoj potjernici.

U aprilu 2023. godine izručen je pravosuđu Republike Srpske.

Mihajlo Stupar, zvani Šmit, ubijen je 11. marta 2021. godine u prijedorskom naselju Raškovac.

Imao je višestruke povrede zadobijene udarcima drvenom palicom i pregažen je automobilom.

Detalji optužnice

"U namjeri da ga liši života Momić je upotrebom fizičke snage, drvene palice i automobila "dačija logan" nanio više povreda Mihajlu Stuparu. To je učinio tako što da je više puta svirepo udarao po glavi tijelu drvenom palicom, rukama, nogama. Žrtvu je nagazio vozilom po grudima, dok se u ležećem položaju nalazio na zemlji", navodilo se u optužnici, pišu "Nezavisne novine".

Stuparu je nanio višestruke povrede glave i tijela, grudnog koša, ekstremiteta, sa prelomom vratnog dijela kičmenog stuba između 5. i 6. pršljena.

Stupar je bio živ i trpio veliki bol i patnju, a što je naposlijetku dovelo do njegove smrti.

Oprali auto

Kako se navodilo u optužnici, nakon zločina Momić se odvezao do zgrade u kojoj je stanovao, a auto parkirao ispred zgrade i pozvao Šobota da dođe.

Šobot je došao u društvu sa D.T., a Momić mu je rekao da uzme ključeve kako bi oprao vozilo na autopraonici i vratio čovjeku od koga je posudio auto.

"Znajući da je prethodno iskorišteno za izvršenje krivičnog djela Šobot je vozilo odvezao do samouslužne autopraonice kod benzinske pumpe "Brčko gas", gdje je radi prikrivanja tragova oprao automobil. Oko 21 časova "dačiju" je odvezao do vlasnika i vratio mu ključeve”, navodilo se u optužnici.

Pobjegao preko granice

Momić je pozvao Savanovića da dođe po njega, što je ovaj i učinio, te ga odvezao u pravcu Bijeljine. Kontaktirao je i čovjeka s kojim je dogovorio prebacivanje te ga pitao gdje se u Bijeljini može iznajmiti soba.

Sutradan ujutro su se sastali na benzinskoj pumpi na ulazu u Janju, gdje je Bijeljinac, po dogovoru, omogućio Momiću da ilegalno pređe granicu i pobjegne u Srbiju.