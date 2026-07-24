Osuđeni za ubistvo brata uhapšen u Prijedoru: Nije se javio na izdržavanje zatvorske kazne

Pripadnici Sudske policije uhapsili su u Prijedoru B.U. osuđenog za ubistvo na pet godina i tri mjeseca zatvora, nakon što se nije javio na izdržavanje kazne.

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Pripadnici Okružnog centra Sudske policije Prijedor uhapsili su juče B.U. (50), osuđenog za krivično djelo ubistvo, nakon što se nije javio na izdržavanje pravosnažno izrečene zatvorske kazne.

Kako je saopšteno iz Sudske policije Republike Srpske, B.U. je uhapšen 23. jula u Prijedoru, nakon čega je sproveden u Kazneno-popravni zavod Banjaluka.

Osuđen na pet godina i tri mjeseca zatvora

Pravosnažnom presudom Okružnog suda u Prijedoru, koja je stupila na snagu u aprilu ove godine, Uzelac je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od pet godina i tri mjeseca zbog krivičnog djela ubistvo.

Nije se javio na izdržavanje kazne

Kako se osuđeni nije javio na izdržavanje zatvorske kazne u zakonskom roku, nadležni sud izdao je naredbu za njegovo prinudno sprovođenje. Nakon lišenja slobode u Prijedoru, sproveden je u KPZ Banjaluka na izdržavanje izrečene kazne.

Nezvanično, riječ je o Borisu Uzelcu, osuđenom zbog ubistva brata Zdravka (56), sa kojim je živio u kući u Srednjem Buševiću, kod Krupe na Uni (u blizini Prijedora), na kojeg je usljed svađe ispalio oko 20 hitaca iz automatske puške.