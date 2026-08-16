Jedan ubjedljivo vodi: Objavljena lista najpovezanijih aerodroma u Evropi

Nova analiza pokazala je koji evropski aerodromi nude najviše direktnih letova. Istanbul je neprikosnoven sa čak 294 destinacije, dok su Pariz i Amsterdam odmah iza njega. Pogledajte kompletan spisak 25 najbolje povezanih aerodroma u Evropi.
Kompanija OAG, specijalizovana za analizu podataka u avio-saobraćaju, objavila je listu evropskih aerodroma sa najvećim brojem direktnih avio-linija.
Na vrhu liste nalazi se Aerodrom Istanbul, sa direktnim letovima ka 294 destinacije širom svijeta.
Ovakav rezultat nije iznenađenje, budući da je Istanbul glavna baza kompanije Turkish Airlines, koja drži Ginisov rekord kao avio-kompanija koja leti u najveći broj država na svijetu.
Sa istanbulskog aerodroma moguće je direktno putovati do brojnih gradova, od Antalije i Bodruma do Meksiko Sitija i Sidneja.
Drugo mjesto dijele Aerodrom Šarl de Gol u Parizu i Aerodrom Shiphol u Amsterdamu, sa po 262 direktne destinacije.
Najpovezaniji aerodromi u Evropi
Prema podacima OAG-a, ovo je lista 25 evropskih aerodroma sa najvećim brojem direktnih letova:
- Istanbul (Turska) – 294 destinacije
- Pariz Šarl de Gol (Francuska) – 262
- Amsterdam Shiphol (Holandija) – 262
- Frankfurt (Njemačka) – 258
- Rim Fjumičino (Italija) – 230
- Madrid-Barahas "Adolfo Suarez“ (Španija) – 227
- Barselona El Prat (Španija) – 220
- Minhen (Njemačka) – 211
- London Hitrou (Velika Britanija) – 210
- London Getvik (Velika Britanija) – 200
- Dablin (Irska) – 193
- Mančester (Velika Britanija) – 188
- Milano Malpenza (Italija) – 188
- Cirih (Švajcarska) – 187
- Antalija (Turska) – 187
- Palma de Majorka (Španija) – 185
- Beč (Austrija) – 182
- Kopenhagen Kastrup (Danska) – 176
- Atina "Elefterios Venizelos“ (Grčka) – 169
- Malaga (Španija) – 166
- Pariz Orli (Francuska) – 156
- Lisabon (Portugal) – 153
- Istanbul Sabiha Gokčen (Turska) – 149
- Oslo Gardermoen (Norveška) – 142
- Moskva Šeremetjevo (Rusija) – 124
Podaci su ažurirani zaključno sa 29. julom 2026. godine, a broj direktnih destinacija može se menjati u zavisnosti od sezonskog reda letenja.
London i dalje vodeći svjetski avio-centar
Kompanija OAG svake godine objavljuje i izveštaj Megahubs, u kojem se aerodromi rangiraju ne samo prema broju direktnih destinacija već i prema ukupnom broju međunarodnih konekcija.
Prema tom kriterijumu, London Hitrou je tokom 2025. godine proglašen za najvažniji avio-čvor na svijetu, ispred Istanbula i Amsterdama.
Novi izvještaj OAG-a očekuje se u septembru ove godine i mogao bi da pokaže da li će evropski aerodromi nastaviti da šire mrežu direktnih letova usljed sve većeg broja putnika.
(M.A./EUpravo zato/euronews.com)