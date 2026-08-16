Jedan ubjedljivo vodi: Objavljena lista najpovezanijih aerodroma u Evropi

Nova analiza pokazala je koji evropski aerodromi nude najviše direktnih letova. Istanbul je neprikosnoven sa čak 294 destinacije, dok su Pariz i Amsterdam odmah iza njega. Pogledajte kompletan spisak 25 najbolje povezanih aerodroma u Evropi.

Izvor: Shutterstock

Kompanija OAG, specijalizovana za analizu podataka u avio-saobraćaju, objavila je listu evropskih aerodroma sa najvećim brojem direktnih avio-linija.

Na vrhu liste nalazi se Aerodrom Istanbul, sa direktnim letovima ka 294 destinacije širom svijeta.

Ovakav rezultat nije iznenađenje, budući da je Istanbul glavna baza kompanije Turkish Airlines, koja drži Ginisov rekord kao avio-kompanija koja leti u najveći broj država na svijetu.

Sa istanbulskog aerodroma moguće je direktno putovati do brojnih gradova, od Antalije i Bodruma do Meksiko Sitija i Sidneja.

Drugo mjesto dijele Aerodrom Šarl de Gol u Parizu i Aerodrom Shiphol u Amsterdamu, sa po 262 direktne destinacije.

Najpovezaniji aerodromi u Evropi

Prema podacima OAG-a, ovo je lista 25 evropskih aerodroma sa najvećim brojem direktnih letova:

Istanbul (Turska) – 294 destinacije

Pariz Šarl de Gol (Francuska) – 262

Amsterdam Shiphol (Holandija) – 262

Frankfurt (Njemačka) – 258

Rim Fjumičino (Italija) – 230

Madrid-Barahas "Adolfo Suarez“ (Španija) – 227

Barselona El Prat (Španija) – 220

Minhen (Njemačka) – 211

London Hitrou (Velika Britanija) – 210

London Getvik (Velika Britanija) – 200

Dablin (Irska) – 193

Mančester (Velika Britanija) – 188

Milano Malpenza (Italija) – 188

Cirih (Švajcarska) – 187

Antalija (Turska) – 187

Palma de Majorka (Španija) – 185

Beč (Austrija) – 182

Kopenhagen Kastrup (Danska) – 176

Atina "Elefterios Venizelos“ (Grčka) – 169

Malaga (Španija) – 166

Pariz Orli (Francuska) – 156

Lisabon (Portugal) – 153

Istanbul Sabiha Gokčen (Turska) – 149

Oslo Gardermoen (Norveška) – 142

Moskva Šeremetjevo (Rusija) – 124

Izvor: ImaginiStock1 / Shutterstock.com

Podaci su ažurirani zaključno sa 29. julom 2026. godine, a broj direktnih destinacija može se menjati u zavisnosti od sezonskog reda letenja.

London i dalje vodeći svjetski avio-centar

Kompanija OAG svake godine objavljuje i izveštaj Megahubs, u kojem se aerodromi rangiraju ne samo prema broju direktnih destinacija već i prema ukupnom broju međunarodnih konekcija.

Prema tom kriterijumu, London Hitrou je tokom 2025. godine proglašen za najvažniji avio-čvor na svijetu, ispred Istanbula i Amsterdama.

Gužva na aerodromu Hitrou

Izvor: Shutterstock/van Blerk

Novi izvještaj OAG-a očekuje se u septembru ove godine i mogao bi da pokaže da li će evropski aerodromi nastaviti da šire mrežu direktnih letova usljed sve većeg broja putnika.

(M.A./EUpravo zato/euronews.com)