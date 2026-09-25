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U upitniku odbili vojsku, pa dobili poziv za pregled: Protest njemačkih učenika i bojkot nastave zbog regrutacije

U upitniku odbili vojsku, pa dobili poziv za pregled: Protest njemačkih učenika i bojkot nastave zbog regrutacije

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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Učenici u NJemačkoj stupili su u štrajk u znak protesta zbog mogućeg uvođenja obaveznog vojnog roka.

U upitniku odbili vojsku, pa dobili poziv za pregled: Njemački učenici bojkotuju nastavu zbog regrut Izvor: Shutterstock/Filmbildfabric

Novi Zakon o dobrovoljnoj vojnoj službi stupio je na snagu početkom godine, s ciljem da se regrutacijom dobrovoljaca poveća broj vojnika.

Organizatori protesta navode da je uzrok demonstracija to što su pojedini osamnaestogodišnjici iz gradova Kila i Flenzburga dobili zvanične pozive za ljekarski pregled, iako su u njihovim upitnicima naveli da ne žele da se pridruže armiji, prenosi britanski Bi-Bi-Si.

Ukoliko se bezbjednosna situacija pogorša ili se prijavi premali broj dobrovoljaca, jedan od oblika obavezne vojne službe ulazi u raspravu u njemačkom Bundestagu.

Prema Zakonu, svi osamnaestogodišnjaci u Njemačkoj dobiće upitnik sa pitanjem da li su zainteresovani i voljni da se pridruže oružanim snagama.

Upitnik je obavezan za muškarce, a za žene je na dobrovoljnoj osnovi. Svi osamnaestogodišnji muškarci moraju da prođu medicinsko ispitivanje da bi se utvrdilo da li su sposobni za vojnu službu.

Njemačko Ministarstvo odbrane saopštilo je da zakonska obaveza odlaska na ljekarski pregled važi za sve vojno sposobne muškarce koji su rođeni nakon 31. decembra 2007. godine.

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Tagovi

Njemačka učenici vojska

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