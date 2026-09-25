Osiguranici FZO RS iz cijele Srpske mogu operisati kataraktu u Banjaluci

Osiguranici FZO Republike Srpske iz svih gradova mogu obaviti operaciju katarakte u Banjaluci uz odgovarajuću uputnicu, uz pokriće troškova iz sredstava Fonda.

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Osiguranici Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske iz svih dijelova Republike Srpske mogu obaviti operaciju katarakte u Specijalnoj privatnoj klinici Medico Laser u Banjaluci, uz odgovarajuću uputnicu. Trošak operacije u potpunosti se pokriva sredstvima Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske.

Ova mogućnost nije ograničena na osiguranike iz Banjaluke. Osiguranici iz Bijeljine, Trebinja, Prijedora, Doboja, Istočnog Sarajeva, Zvornika, Foče, Gradiške, kao i drugih gradova i opština u Republici Srpskoj, mogu se obratiti klinici radi informacija o pregledu, potrebnoj uputnici i terminu operacije.

Katarakta predstavlja zamućenje prirodnog sočiva oka, koje može postepeno uticati na vid i otežavati svakodnevne aktivnosti poput čitanja, vožnje ili raspoznavanja detalja.

Simptomi i njihov uticaj na svakodnevni život razlikuju se od osobe do osobe, zbog čega je oftalmološki pregled važan korak u procjeni stanja vida i donošenju odluke o eventualnoj operaciji.

U klinici Medico Laser prije zahvata obavlja se pregled tokom kojeg se procjenjuje stanje oka, a pacijent dobija informacije o pripremi za operaciju, toku zahvata i izboru sočiva.

Operacija katarakte obavlja se metodom fakoemulzifikacije, postupkom kojim se zamućeno prirodno sočivo uklanja i zamjenjuje odgovarajućim vještačkim sočivom.

Termin operacije dogovara se nakon obavljenog pregleda, a klinika trenutno nema listu čekanja.

Pacijenti ili članovi njihovih porodica mogu prije dolaska kontaktirati kliniku kako bi dobili informacije o organizaciji pregleda, potrebnoj dokumentaciji i uputnici, kao i mogućnostima zakazivanja.

Za osiguranike koji žive izvan Banjaluke, mjesto prebivališta nije prepreka za korištenje zdravstvene usluge koju pokriva FZO Republike Srpske. Osnovni uslov je da je osoba osiguranik Fonda i da posjeduje odgovarajuću uputnicu za operaciju katarakte.

Konačna odluka o tome da li je operacija potrebna donosi se individualno, na osnovu oftalmološkog pregleda i razgovora sa ljekarom. Pregled omogućava procjenu uzroka smetnji vida, stanja oka i drugih faktora koji mogu biti važni za izbor odgovarajućeg tretmana.