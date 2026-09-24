logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Potvrđena optužnica protiv tužioca Mehe Bradića zbog primanja mita

Potvrđena optužnica protiv tužioca Mehe Bradića zbog primanja mita

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
0

Potvrđena je optužnica protiv tužioca Mehe Bradića zbog sumnje da je primio 1.000 evra mita kako ne bi podigao optužnicu protiv osumnjičenog.

vrhovni sud fbih Izvor: Screenshot

Posebno odjeljenje Vrhovnog suda FBiH za korupciju, organizovani i međukantonalni kriminal potvrdilo je optužnicu protiv tužioca Tužilaštva Srednjobosanskog kantona Mehe Bradića jer je primio mito od 1.000 evra.

Bradić se tereti da je 5. maja stupio u kontakt sa osumnjičenim licem u odnosu na koje je, u svojstvu postupajućeg tužioca, otvorio predmet, saopšteno je iz Vrhovnog suda.

Osumnjičenom je predložio da mu da 2.000 evra kako ne bi podigao optužnicu protiv njega, iako je prethodno već donio naredbu o nesprovođenju istrage protiv tog lica.

Nakon što je osumnjičeno lice reklo da nema taj novca, Bradić je od tog lica primio 1.000 evra, čime je počinio krivično djelo primanja dara i drugih oblika koristi.

Optužnica je potvrđena nakon što je Sud ispitao dokaze koje je dostavilo tužilaštvo i utvrdio da su za to ispunjeni zakonski uslovi, uključujući postojanje sumnje o počinjenju krivičnog djela.

Možda će vas zanimati

Tagovi

optužnica poskok tužioci

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ