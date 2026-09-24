Potvrđena optužnica protiv tužioca Mehe Bradića zbog primanja mita

Potvrđena je optužnica protiv tužioca Mehe Bradića zbog sumnje da je primio 1.000 evra mita kako ne bi podigao optužnicu protiv osumnjičenog.

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Posebno odjeljenje Vrhovnog suda FBiH za korupciju, organizovani i međukantonalni kriminal potvrdilo je optužnicu protiv tužioca Tužilaštva Srednjobosanskog kantona Mehe Bradića jer je primio mito od 1.000 evra.

Bradić se tereti da je 5. maja stupio u kontakt sa osumnjičenim licem u odnosu na koje je, u svojstvu postupajućeg tužioca, otvorio predmet, saopšteno je iz Vrhovnog suda.

Osumnjičenom je predložio da mu da 2.000 evra kako ne bi podigao optužnicu protiv njega, iako je prethodno već donio naredbu o nesprovođenju istrage protiv tog lica.

Nakon što je osumnjičeno lice reklo da nema taj novca, Bradić je od tog lica primio 1.000 evra, čime je počinio krivično djelo primanja dara i drugih oblika koristi.

Optužnica je potvrđena nakon što je Sud ispitao dokaze koje je dostavilo tužilaštvo i utvrdio da su za to ispunjeni zakonski uslovi, uključujući postojanje sumnje o počinjenju krivičnog djela.