Afera koja je potresla Hrvatsku: Podignuta optužnica protiv Vilija Beroša, ostali priznali krivicu

Županijski sud u Zagrebu potvrdio je optužnicu protiv bivšeg ministra zdravlja Hrvatske Vilija Beroša i ostalih osumnjičenih za namještanje javnih nabavki medicinske opreme po višestruko uvećanim cijenama.

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Prema najnovijim informacijama, svi optuženi u ovom slučaju priznali su krivicu i postigli dogovor sa tužilaštvom, osim Beroša i bivšeg člana Upravnog vijeća Specijalne bolnice "Krapinske toplice" Tome Pavića.

Prema nezvaničnin informacijama, suđenje bi moglo da počne za tri mjeseca, prenose hrvatski mediji.

Optužnica tereti ukupno osam hrvatskih državljana za organizovanje i učestvovanje u zločinačkom udruženju, primanje i davanje mita, nezakonito pogodovanje, zloupotrebu položaja i pranje novca.

Prema dokumentima, grupu je organizovao preduzetnik Hrvoje Petrač s ciljem da kroz mrežu uticajnih ljudi iz zdravstvenog i bolničkog sistema obezbijedi poslove firmi za distribuciju medicinske opreme.

Javne nabavke su prilagođavali unaprijed određenim specifikacijama opreme, tehničku dokumentaciju su pripremali ciljano, a novac se obezbjeđivao van redovnih budžetskih planova, uz direktno posredovanje tadašnjeg ministra Beroša.

U optužnici je navedeno, između ostalog, da su nabavku robotskog mikroskopa za osječku bolnicu, koji je kupljen za 135.000 evra, preprodali bolnici za čak 464.000 evra.

Beroš je za obezbjeđivanje sredstava u tom slučaju primio mito, a ukupna protivpravna imovinska korist i šteta za državni budžet procjenjuje se na više od 740.000 evra.

(Srna)