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Civilna zaštita HNK: Za gašenje požara na Čvrsnici neophodna pomoć iz vazduha

Civilna zaštita HNK: Za gašenje požara na Čvrsnici neophodna pomoć iz vazduha

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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Za gašenje požara na Čvrsnici i dalje je potreban angažman vazdušnih snaga, s obzirom na nepristupačan teren i najavljen pojačan vjetar, ističu iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Požar na Čvrsnici i dalje aktivan Izvor: Ministarstvo odbrane BiH

U saopštenju se navodi da vatra i dalje bukti na teško pristupačnom terenu i konstantno se širi.

U gašenju požara juče su bili angažovani pripadnici Profesionalne vatrogasne stanice i Dobrovoljnog vatrogasnog društva Jablanica, kao i vatrogasci iz Hercegovačko-neretvanskog i susjednih kantona.

Vatru su gasili i kanaderi Hrvatske, koji su djelovali u dva navrata i 42 puta izbacili vodu.

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Tagovi

čvrsnica požar

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