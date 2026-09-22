Civilna zaštita HNK: Za gašenje požara na Čvrsnici neophodna pomoć iz vazduha

Za gašenje požara na Čvrsnici i dalje je potreban angažman vazdušnih snaga, s obzirom na nepristupačan teren i najavljen pojačan vjetar, ističu iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Izvor: Ministarstvo odbrane BiH

U saopštenju se navodi da vatra i dalje bukti na teško pristupačnom terenu i konstantno se širi.

U gašenju požara juče su bili angažovani pripadnici Profesionalne vatrogasne stanice i Dobrovoljnog vatrogasnog društva Jablanica, kao i vatrogasci iz Hercegovačko-neretvanskog i susjednih kantona.

Vatru su gasili i kanaderi Hrvatske, koji su djelovali u dva navrata i 42 puta izbacili vodu.