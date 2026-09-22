BiH smanjuje carine na sirovine za domaću proizvodnju: Odluka važi do kraja 2027.

Savjet ministara BiH donio je odluku o privremenoj suspenziji i smanjenju carina na određene sirovine i materijale koji se koriste u domaćoj proizvodnji.

Izvor: Goran Janjić/Srna

Savjet ministara Bosne i Hercegovine donio je odluku o privremenoj suspenziji i smanjenju carinskih stopa pri uvozu određenih roba, čime su obuhvaćeni materijali i sirovine koje domaće kompanije koriste u proizvodnji.

Odluka je donesena na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, a primjenjivaće se do 31. decembra 2027. godine.

Riječ je o repromaterijalu koji se koristi za proizvodnju gotovih proizvoda, proizvoda namijenjenih izvozu, kao i za proizvodnju kojom se zamjenjuju uvozni proizvodi.

Kako je navedeno, obuhvaćene su sirovine i materijali koji se ne mogu obezbijediti na domaćem tržištu u potrebnim količinama i kvalitetu.

Obuhvaćene 74 tarifne oznake

Odluka je donesena nakon zahtjeva Vanjskotrgovinske komore BiH, entitetskih privrednih komora i kompanija iz više privrednih grana.

Među njima su tekstilna i kožarska industrija, proizvodnja obuće, hemijska, metalska i elektroindustrija, prehrambena i grafička industrija, automobilski sektor, proizvodnja higijenskih proizvoda i namjenska industrija.

Za 2027. godinu obuhvaćene su 74 tarifne oznake. Od tog broja, 68 je već bilo na listi za 2026. godinu, tri oznake su uklonjene, dok je dodato šest novih.

Od stupanja na snagu Zakona o carinskoj tarifi, Savjet ministara BiH donio je ukupno 14 odluka o privremenoj suspenziji i smanjenju carinskih stopa za određene robe. Prethodne odluke primjenjivale su se na period od godinu dana.

Nova odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena u "Službenom glasniku BiH", dok njena primjena počinje 1. januara 2027. godine.