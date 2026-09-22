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Danas promjenljivo oblačno u BiH: Kiša na istoku, jaka bura u Hercegovini

Danas promjenljivo oblačno u BiH: Kiša na istoku, jaka bura u Hercegovini

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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Danas u BiH promjenljivo oblačno vrijeme uz slabu kišu, jače padavine na istoku i jaku buru u Hercegovini.

Vrbas Izvor: Slaven Petković - Mondo

U Bosni i Hercegovini danas će biti promjenljivo oblačno, ponegdje uz slabu kišu, koja će poslije podne biti nešto jača na istoku.

U Hercegovini će biti pretežno sunčano, ali uz jaku buru, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Najviša temperatura vazduha biće od 15 do 20, na jugu do 25 stepeni Celzijusovih, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha izmjerena u 7.00 časova: Han Pijesak, Čemerno pet, Višegrad, Bjelašnica šest, Mrkonjić Grad, Foča, Drvar, Sarajevo sedam, Prijedor, Zenica devet, Banjaluka, Doboj, Novi Grad, Tuzla 10, Bihać 11, Bijeljina, Bileća 13, Trebinje 16, Mostar 17, Neum 18 stepeni Celzijusovih.

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