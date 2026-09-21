Danas oblačno i svježije, na planinama slaba kiša

U cijeloj BiH danas će biti pretežno oblačno, ponegdje u višim predjelima sa slabom kišom.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

U Hercegovini će biti sunčanije, u drugom dijelu dana vjetrovito, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Vjetar će biti slab do umjeren, u drugom dijelu dana jak, sjevernih smjerova. Na jugu umjerena, uveče jaka bura.

Najviša temperatura vazduha biće od 19 do 24, na jugu do 30 stepeni Celzijusovih, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Stanje na putevima

Na putnim pravcima saobraćaj se odvija redovno, a iz Auto-moto saveza upozoravaju vozače da je na dionicama u kotlinama i duž riječnih tokova moguća mjestimična magla, a kroz usjeke i pored kamenih kosina odroni.

Na dionici magistralnog puta Karakaj-Drinjača i danas će biti privremeno obustavljen saobraćaj zbog radova na rehabilitaciji kolovoza.

Obustava će biti na snazi od 20.00 do 1.00 čas, a saobraćaj će biti preusmjeren na alternativne pravce, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Petominutne obustave saobraćaja na snazi su na magistralnom putu entitetska granica Lapišnica-Ljubogošta, mjesto Han Derventa, zbog minerskih radova u vremenu od 7.00 do 15.00 časova.

Prevoz vangabaritnog tereta odvijaće se na pravcima entitetska granica Stanić Rijeka - entitetska granica Karuše, entitetska granica Karuše - granični prelaz Brod, granični prelaz Karakaj - entitetska granica Caparde, granični prelaz Gradiška - Laktaši, Kotor Varoš - granični prelaz Gradiška, pa se vozači pozivaju da voze opreznije i poštuju uputstva ovlaštenih lica iz pratnje.

U Federaciji BiH danas počinje obustava saobraćaja na magistralnom putu Bugojno-Novi Travnik, preko Rostova, a vozila će biti preusmjerena na magistralni put Bugojno-Donji Vakuf-Travnik.

Na graničnim prelzima u BiH zadržavanja su do 30 minuta.

Do kraja septembra u funkciji je granični prelaz Krstac na putu Gacko-Nikšić.