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Predizborna igrica načelnice Jezera: Kako je Snežana Ružičić postala "Super Snježa"

Predizborna igrica načelnice Jezera: Kako je Snežana Ružičić postala "Super Snježa"

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
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Načelnica opštine Jezero Snežana Ružičić doživjela je, kako navodi, nesvakidašnje iznenađenje od strane svojih prijatelja i dugogodišnjih saradnika, koji su osmislili i kreirali video-igricu pod nazivom “Super Snježa“.

Snežana Ružičić dobila igricu Izvor: Screenshot

Ovaj neobičan poklon, ističe Ružičićeva, zasnovan je na stvarnim inicijativama, projektima i borbama koje je, kako tvrdi, zajedno sa svojim timom vodila tokom proteklih godina, ostvarujući rezultate koji prevazilaze okvire ove male opštine.

"Nisam gejmer, ali kada sam vidjela šta su napravili i koliko su u sve to utkali stvari za koje se godinama borimo, baš su me dirnuli. Iza ove 'superheroine' zapravo stoje stvarne priče, projekti koje smo realizovali, inicijative koje smo pokretali i zakoni za čije smo se izmjene zalagali", navela je Ružičićeva.

Kako je napisala u svojoj objavi na društvenim mrežama, svaki nivo u igrici nosi opis inspirisan konkretnim akcijama i borbama - od lokalnih zamisli do zalaganja za cijelu Republiku Srpsku.

Načelnica Jezera je istakla da nema supermoći, ali da ima upornost, dobre ljude oko sebe i vjeru da dobra ideja iz male sredine može donijeti pozitivne promjene. Po posebnoj važnosti izdvojila je to što u ovom potezu vidi mogućnost da bude dobar primjer mladima.

Igrica je dostupna javnosti na zvaničnom veb-sajtu supersnjeza.com.

Podsjećamo, Ružičićeva je kandidat SNSD-a u Izbornoj jedini 3 za Narodnu skupštinu Republike Srpske.

(Mondo)

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