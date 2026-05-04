Jezero dobija prvi vrtić: Odbornici podržali projekat izgradnje ustanove za najmlađe.

Autor D.V. Izvor SRNA
Odbornici Skupštine opštine Jezero podržali su danas projekat izgradnje prvog vrtića u ovoj lokalnoj zajednici.

Jezero dobija prvi vrtić Izvor: Vladimir Topić

Načelnik opštine Jezero Snežana Ružičić istakla je važnost ovog projekta za ovu izrazito nerazvijenu opštinu u Republici Srpskoj, koja se izborila za sredstva za njegovu realizaciju iz čak sedam izvora finansiranja.

"Uprkos tome, odbornici opozicije nisu podržali odluke koje vode ka otvaranju vrtića i stvaranju boljih uslova za naše najmlađe. Vrtić nije političko pitanje, to je pitanje budućnosti, razvoja i opstanka naše zajednice", navela je Ružičićeva.

Ona je dodala da će, uprkos političkim opstrukcijama, nastaviti da radi u interesu stanovnika opštine i da neće odustati od projekata koji donose korist lokalnoj zajednici, te poručila da djeca Jezera zaslužuju bolje, saopšteno je iz kabineta načelnika opštine.

