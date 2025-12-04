logo
Projekat "Zelena oaza Đol": U Jezeru se uređuje plaža, dječije igralište i vidikovac

Projekat "Zelena oaza Đol": U Jezeru se uređuje plaža, dječije igralište i vidikovac

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
0

U Jezeru će biti realizovan projekat "Zelena oaza Đol" što je poduhvat procijenjen na 44.000 KM koji će podstaći razvoj turizma opštine i ovog dijela Republike Srpske.

Jezero Đol postaje zelena oaza Izvor: Srna/Biljana Šajin

U okviru projekta planirano je uređenje obale jezera i plažnog prostora prirodnim materijalima, postavljanje ekoloških tuševa i solarne rasvjete, te ugradnja manjih solarnih punjača za mobilne uređaje i električne bicikle.

Projekat podrzumijeva uređenje ribolovačkih molova, kao i postavljanje skakaonica i ležaljki.

Zelena oaza imaće uređeno d‌ječije igralište, vidikovac i koncertni podijum, a biće postavljene i informativne table na više jezika.

Opština Jezero jedna je od pet lokalnih zajednica u Republici Srpskoj čiji su projekti odobreni u okviru programa "Vija dinarika" koji sprovodi UNDP.

Načelnik opštine Jezero Snežana Ružičić rekla je Srni da će ova lokalna zajednica obezbijediti 26.400 KM, uz plaćanje troškova nadzora i direktnih projektnih i administartivnih troškova za šta je predviđeno 3.184 KM, dok bi UNDP trebalo da finansira ostatak.

Ružičićeva je naglasila da opština Jezero nastavlja da aktivno da radi na stvaranju kvalitetnih uslova za razvoj turizma, uz snažnu podršku domaćih i međunarodnih partnera.

"Projekat ima za cilj podizanje turističke atraktivnosti, bolje korišćenje prirodnih potencijala i razvoj novih punktova za rekreaciju i boravak u prirodi", istakla je Ružičićeva.

Jezero Đol nalazi se u dolini rijeke Plive, neposredno uz njenu desnu obalu, a ispod planine Otomalj.

Čine ga Veliki Đol i Mali Đol koji su međusobno udaljeni oko 300 metara. Oba jezera se nalaze na nadmorskoj visini od 431 metar, kao i sama rijeka Pliva na tom dijelu toka.

Jezero Đol se nalazi u blizini regionalnog puta Šipovo–Jezero, na osam kilometara udaljenosti od Šipova, a tri od Jezera, u selu LJoljići.

SRNA

