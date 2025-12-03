Od Kamenog mosta do Đola: Novi turistički projekti mijenjaju lice Srpske

Pet projektnih prijedloga iz Republike Srpske uvršteno je na listu za sufinansiranje u okviru projekta „Održivi turizam za zeleni razvoj duž staza Via Dinarika u BiH (Via Dinarica III)“.

Kako je potvrdila Komisija za ocjenjivanje, odabrani prijedlozi ispunili su sve administrativne kriterijume, prešli bodovni prag i prošli terensku verifikaciju.

Ukupno je za podršku izabrano šest opština/gradova i jedan kanton, a projekti iz Republike Srpske čine većinu među odabranima.

Sufinansiranje po pojedinačnom projektu iznosi najmanje 16.000 KM.

Pet opština i gradova iz Srpske među najboljima

Na listi odabranih našli su se projekti iz Banje Luke, Srebrenice, Han Pijeska, Vlasenice i Jezera, a svi su usmjereni na održivi razvoj turističke infrastrukture, bolju povezanost lokalnih zajednica sa Via Dinarika rutom i unapređenje pristupa prirodnim i kulturnim atrakcijama.

1. Grad Banja Luka – „Revitalizacija turističke i zelene infrastrukture Kamenog Mosta“

Projekat obuhvata obnovu turističke i zelene infrastrukture na području Kamenog mosta, uz cilj da unaprijedi ponudu i pristupačnost sadržaja duž staze Via Dinarika.

2. Opština Srebrenica – „Hajking ruta do Starog grada Srebrnik“

Planirano je uređenje pristupne hajking rute prema srednjovjekovnoj tvrđavi Srebrnik, jednoj od značajnijih kulturno-istorijskih lokacija. Prije potpisivanja sporazuma, opština će pribaviti saglasnost Zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog nasljeđa RS.

3. Opština Han Pijesak – „Han Pijesak na stazama Via Dinarika – HP staze–ViaTur“

Cilj projekta je razvoj planinske infrastrukture, novih ruta i turističke signalizacije uz fokus na održivost i zaštitu prirode.

4. Opština Vlasenica – „Lijepa Ravan – oaza prirode i aktivnog turizma“

Projekat podrazumijeva unapređenje izletišta Lijepa Ravan i stvaranje boljih uslova za razvoj aktivnog turizma u prirodnom okruženju.

5. Opština Jezero – „Zelena oaza Đol“

Planirano je uređenje prostora oko Đola, uz razvoj ekološki prihvatljivih turističkih sadržaja i jačanje ponude opštine kroz održivi turizam.

Deset godina ulaganja u avanturizam

Projekat Via Dinarika u Republici Srpskoj provodi se više od decenije, a do sada je podržano više od 100 različitih projekata. Jelena Gavrilović, načelnik Odjeljenja za turizam i ugostiteljstvo u Ministarstvu trgovine i turizma RS i član Projektnog odbora „Via Dinarika III“, naglasila je značaj kontinuirane podrške.

„Ovaj projekat deceniju doprinosi razvoju avanturističkog i održivog turizma. Fokus je na infrastrukturi, planinskim i pješačkim stazama i smještajnim kapacitetima duž njih. Postoji najava da će fondovi biti dostupni i u budućnosti,“ istakla je Gavrilovićeva.

Odabrani projekti, kako navodi Komisija, predstavljaju primjere kvalitetnih i održivih rješenja koja doprinose lokalnom razvoju, zaštiti prirode i jačanju turističke ponude čitave regije Via Dinarika.

