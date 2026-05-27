Putin stigao u Astanu: Kazahstan mu priredio doček uz lovce i počasnu gardu

Autor Tamara Birešić
Ruski predsjednik Vladimir Putin doputovao je u Astanu u državnu posjetu Kazahstanu, gdje ga je na aerodromu dočekao predsjednik Kasim-Žomart Tokajev, dok su predsjednički avion tokom leta pratila dva lovačka aviona kazahstanske protivvazdušne odbrane.

Putin u posjeti kazahstanu, poseban doček na aerodromu Izvor: DRM News Youtube printscreen

Ruski predsjednik Vladimir Putin doputovao je u glavni grad Kazahstana, Astanu, u državnu posjetu, što predstavlja najviši nivo diplomatskog kontakta između dvije zemlje.

Kazahstanski predsjednik Kasim-Žomart Tokajev, koji je uputio poziv Putinu, dočekao ga je na pisti aerodroma.

Predsjednički avion Il-96 tokom leta pratila su dva lovačka aviona Vazduhoplovnih snaga protivvazdušne odbrane Kazahstana.

Putina su na aerodromu dočekali predsjednički vojni orkestar i omladinski orkestar. Djeca su stajala u redu na svijetloplavom tepihu, mahala ruskim i kazahstanskim zastavama i pozdravljala ruskog predsjednika. Na pisti je bila postrojena i počasna garda sastavljena od pripadnika svih rodova kazahstanske vojske.

Ovo je 39. susret lidera Rusije i Kazahstana. Posjeta ima poseban značaj jer je drugi put tokom aktuelnog Putinovog predsjedničkog mandata dobila status državne posjete, što predstavlja odstupanje od uobičajenog diplomatskog protokola.

Putin i Tokajev sada bi trebalo da se upute u rezidenciju kazahstanskog predsjednika, gdje će tokom radnog ručka održati sastanak iza zatvorenih vrata.

(TASS/Mondo) 

