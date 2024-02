Ispovijest Srpkinje koja se udala za kazahstanskog bogataša: Vodimo ljubav 12 puta sedmično (FOTO)

Milica Polskaja nekada je studirala i vodila život obične djevojke, a danas pliva u bogatstvu. Udata je za prebogatog Kazahstanca, i ima četvoro djece.

Milica Polskaja je jedna od najbogatijih Srpkinja, a da joj je "kašika upala u med" priznaje i ona sama. Prije samo par godina naletjela na bogatog Kazahstanca Almatiju, i promijenila život preko noći.

Polskaja je riješila da otvori dušu i ispriča sve o svom životu, koji se kako tvrdi, mnogo razlikuje od onog što možemo vidjeti na društvenim mrežama, gdje je prilično ažurna.

Filip, Goša, Lav i Sofija su kruna njihove ljubavi, a prije udaje Milica je bila tek "obična" studentkinja.

"Prije udaje išla sam na fakultet, nakon predavanja u čitaonicu, uporedo u teretanu, a voljela sam i noćne izlaske petkom i subotom, koje nisam propuštala", izjavila je.

Prije nego što je postala žena bogataša, bila je hostesa i misica. Na pitanje da li se kaje zbog toga što je odustala od Pravnog fakulteta koji je studirala u Nišu, ona smatra da je donijela pravu odluku:

"Odustala sam od fakulteta, zato što sam se udala. Izabrala sam porodicu, umjesto obrazovanja. Mislim, mogla sam ja da kazem 'ne' današnjem suprugu kada me je zaprosio i da se vratim na Pravni fakultet u Nišu, pa i da otvorim svoju firmu ili radim za nekoga… Ali mislim da je moj izbor bio pametniji", priznala je Milica.

Mnoge je zanimalo i kako je izgledao prvi susret njenog sadašnjeg supruga i nje:

"Na prvi sastanak on je došao sa velikim buketom ruža i bombonjerom u obliku srca. Ja nisam znala ruski, on nije znao engleski, mi smo se sporazumijevali rukama i nogama, i četiri sata je sve to trajalo. Poljubili smo se na trećem sastanku", kaže Milica.

Polskaja tvrdi da je to bila ljubav na prvi pogled, pa je priznala da je on već na prvu želio da joj "napravi dijete".

"Vjerujem u ljubav na prvi pogled. Mislim da osobe osjete da je to to kada se prvi put pogledaju, jer smo to i muž i ja osjetili. On je svom drugu rekao: 'Ona će mi roditi sina!' Na šta je njemu drug rekao da je previše popio i da ide da spava (smijeh)", priznala je Milica.

Milica Vidosavljević, kako joj glasi djevojačko prezime, rođena je u Boru, a kasnije se zbog studija preselila u Niš, gdje je pobijedila na izboru za mis 2010. Nedugo nakon pobjede, Milica je napustila je Pravni fakultet i preselila se u Dubai. Tamo je prvo radila kao manekenka, a onda i kao menadžer u Kavali klubu, što se ispostavilo kao životna prekretnica.

Ističe da je uvijek imala podršku svojih roditelja u svemu, kao i da svoju prošlost nikad ne bi mijenjala, jer je očigledno "bog imao takve planove za nju", a kako tvrdi ona nije samo lijepa "rasipnica" već i ima privatni biznis, koji za sada drži u tajnosti.

Milica otkriva i šta ju je najviše prvuklo na njenom suprugu kojeg uvijek skriva od očiju javnosti, kao i da li je istina da imaju intimne odnose čak 12 puta nedjeljno:

"Oči i zubi. Na prvi pogled. Na drugi pogled ramena i ljepota, jako je lijep.Što se tiče intimnih odnosa, istina je... pa šta? Valjda je to normalno kad volite nekog", priznaje Polskaja.

Na pitanje da li je pogađaju negativni komentari na društvenim mrežama koje dobija svakodnevno, jer je nazivaju sponzorušom rekla je: "Uopšteno ne. Mogu da me pogode jedino bolesni komentari koji vređaju moju porodicu. Sve što je na moj račun me ne pogađa. Ono što volim da kažem je da Bog sve vidi"; ističe ona.

Milica priznaje da se u Srbiju nikada ne bi vratila i da je život u Kazashtanu sličan životu u Srbiji, kao i da njen mentalni sklop ne bi mogao tu da se uklopi, jer kako tvrdi previše je sve konzervativno.

Polskaja je otkrila i da se njen život izuzetno razlikuje od onog što plasira na društvenim mrežama: "Ne pokazujem sebe kao ženu i majku.Tu stranu čuvam samo za svoju porodicu. Instagram i Tiktok su razonoda i hobi".

