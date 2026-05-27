Stiže blago osvježenje: Sutra promjenljivo vrijeme uz sunčane periode i povremenu kišu

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
U Republici Srpskoj i Federaciji BiH (FBiH) sutra se očekuje promjenljivo vrijeme uz sunčane periode, ali i povremenu kišu, pljuskove i grmljavinu, a temperatura vazduha biće nešto niža u odnosu na prethodne dane.

Tokom noći i jutra biće promjenljivo oblačno, ponegdje sa kišom i pljuskovima praćenih grmljavinom, dok će na jugu preovladavati vedro vrijeme, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

U nastavku dana očekuje se pretežno sunčano uz umjerenu oblačnost i malo svježije, na jugu su mogući umjereni razvoji oblačnosti sa povremenom kišom i pljuskovima, dok će uveče biti uglavnom vedro.

Duvaće slab do umjeren vjetar, koji će uveče jačati i mijenjati pravac na sjeverni. U Hercegovini će duvati bura, uveče mjestimično i jaka.

Jutarnja temperatura vazduha biće od 13 do 19 stepeni, u višim predjelima oko 10, a najviša dnevna od 24 do 29 stepeni, na jugu do 32, a u višim predjelima oko 20 stepeni Celzijusovih.

Danas je pretežno sunčano vrijeme, uz mogućnost lokalnih pljuskova i grmljavine u poslijepodnevnim i večernjim časovima u sjevernim dijelovima, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha u 14.00 časova: Bjelašnica 14, Čemerno 23, Kalinovik, Han Pijesak 24, Gacko, Mrakovica i Sokolac 25, Kneževo 26, Sarajevo 27, Mrkonjić Grad 28, Drinić, Zvornik, Tuzla, Šipovo i Livno 29, Bijeljina, Bileća, Ribnik i Srbac 30, Banjaluka, Prijedor, Trebinje, Doboj, Višegrad, Novi Grad, Rudo, Drvar i Sanski Most 31, Gradačac 32 i Mostar 34 stepena Celzijusova.

