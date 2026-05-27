Maloljetnici kvadom sletjeli sa puta, hitno hospitalizovani na UKC RS

Autor Dušan Volaš
0

Dva maloljetnika su povrijeđena nakon što su kvadom "CF" sletjeli lokalnog puta u mjestu Kobilja, opština Kneževo, saopštila je PU Banjaluka.

Udes kod Kneževa: Dva maloljetnika povrijeđena nakon slijetanja kvada sa puta Izvor: Shutterstock

U nezgodi su učestvovali maloljetni vozač i putnik na kvadu, nakon čega su prevezeni na Univerzitetsko-klinički centar Republike Srpske radi ukazivanja ljekarske pomoći.

U saopštenju se navodi da je policija izvršila uviđaj na licu mjesta i utvrdila da je kvad u vlasništvu Z.V. iz Kneževa.

Ističe se da je o događaju obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, koji je naložio preduzimanje mjera i radnji s ciljem dokumentovanja krivičnog djela "Ugrožavanje javnog saobraćaja" protiv maloljetnog vozača.

Takođe, protiv vlasnika kvada Z.V. slijedi podnošenje zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka.

Udes se dogodio juče oko 12 časova.

