Kuća Milanovića proglašena nepokretnim kulturnim dobrom

Kuća Milanovića u Banjaluci, jedan od najreprezentativnijih primjera arhitekture iz austrougarskog perioda, zvanično je proglašena nepokretnim kulturnim dobrom – spomenikom kulture.

Ovu odluku donio je Republički zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa Republike Srpske, čime je dodatno potvrđen istorijski, arhitektonski i ambijentalni značaj ovog objekta za grad na Vrbasu.

Ovaj objekat, izgrađen davne 1893. godine u tadašnjem centru trgovačkog i društvenog života Banje Luke, predstavlja značajno svjedočanstvo urbanog razvoja grada sa kraja 19. vijeka.

Prema riječima Danijele Kajkut, ovlaštenog potpisnika Odjeljenja za društvene djelatnosti, Kuća Milanovića simbolizuje dubok trag koji su u privrednom i kulturnom životu grada ostavile ugledne banjalučke porodice Milanović i Koljević.

Poseban značaj ove građevine ogleda se u njenoj trajnosti i visokom stepenu očuvanosti. Iako je tokom svoje duge istorije bila izložena brojnim izazovima, uključujući katastrofalni zemljotres iz 1969. godine, kuća je uspjela da sačuva svoju izvornu autentičnost.

"Kuća Milanovića predstavlja značajno svjedočanstvo urbanog razvoja grada i važan dio kulturnog identiteta Banje Luke. Činjenica da je objekat sačuvao visok stepen autentičnosti i prepoznatljivosti nakon svih istorijskih izazova dodatno potvrđuje njegovu simboličku vrijednost", istakla je Kajkut.

Danas ovim prostorom raspolaže Grad Banjaluka, koji je kroz proces rekonstrukcije i obnove udahnuo novi život ovom istorijskom zdanju. Kuća Milanovića je transformisana u savremeni kulturni prostor, mjesto okupljanja, umjetničkih sadržaja i društvenog života, čime je njen istorijski značaj nadograđen novom, korisnom namjenom.

"Proglašenjem spomenikom kulture još jednom je potvrđena opredijeljenost institucija da čuvaju kulturno-istorijsko nasljeđe, kao neizostavan dio identiteta Banje Luke i Republike Srpske, ali i da ta kulturna dobra stave u funkciju savremenog života i budućih generacija", zaključila je Kajkut.