Teheran jasan: Nema sporazuma sa SAD-om bez oslobađanja zamrznutih milijardi

Iran je uputio jasnu poruku Sjedinjenim Američkim Državama, istakavši da neće doći do postizanja nikakvog bilateralnog sporazuma ukoliko Washington prethodno ne pristane na oslobađanje zamrznutih iranskih sredstava, izvještavaju tamošnji mediji.

Pozivajući se na dobro obaviještene izvore, iranska novinska agencija Tasnim objavila je da vlasti u Teheranu insistiraju na tome da se u bilo koji budući memorandum o razumijevanju sa Vašingtonom uvrsti stavka o oslobađanju 24 milijarde dolara iranskih sredstava koja su trenutno zamrznuta u inostranstvu.

Dodatnu potvrdu čvrstog stava iranskog pregovaračkog tima donijela je i agencija Fars. Prema njihovom izvoru koji je direktno uključen u razgovore, prostor za kompromis ne postoji ukoliko se novac ne oslobodi.

"Nikakvi pregovori niti dogovori nisu mogući bez prethodnog prenosa blokiranih iranskih sredstava", naveo je izvor blizak pregovaračima.

Ove reakcije iz Irana uslijedile su nakon izjave Donalda Trumpa, koji se oglasio na svojoj društvenoj mreži Truth Social. Trump je iznio nešto optimističniji pogled na situaciju, ali je istovremeno zadržao oštru retoriku.

On je naveo da pregovori sa Teheranom "dobro napreduju", ali je otvoreno upozorio da će se američka ofanziva i pritisak nastaviti punim intenzitetom ukoliko Iran ne pristane na ono što je nazvao "sjajnim dogovorom za sve strane".