Skandal u Hrvatskoj: Policajci osumnjičeni da su tokom dužnosti pretukli mladića iz BiH

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
Opštinsko državno tužilaštvo u Gospiću ispitalo je dvojicu hrvatskih policajaca zbog sumnje da su tokom dužnosti pretukli 20-godišnjeg državljanina BiH.

hrvatska policija Izvor: Shutterstock

Opštinsko državno tužilaštvo u Gospiću ispitalo je dvojicu policajaca, hrvatskih državljana starosti 39 i 36 godina, zbog sumnje da su nanijeli tjelesne povrede državljaninu BiH (20).

Stariji policajac osumnjičen je za krivično djelo tjelesne povrede iz mržnje, mlađi za krivično djelo tjelesna povreda, a obojici su nakon ispitivanja određene mjere opreza, saopšteno je iz hrvatskog Državnog tužilaštva.

Osumnjičeni se terete da su 16. maja na području Karlovačke županije počinili navedena krivična djela, a u tom trenutku su obavljali službenu radnju.

Donesena je odluka o zabrani približavanja žrtvi te zabrani uspostavljanja ili održavanja veze s njom.

Sila Boga ne moli, Bog silu ne voli!

Ma gdje ce oni to,pa to je civilizovan narod nastao na mrznji prema Srpskom narodu.

