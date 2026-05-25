Nezapamćene majske vrućine paralisale Evropu: Srušeni istorijski rekordi, jedna osoba preminula

Ekstremni toplotni talas zahvatio je zapadnu Evropu! U Francuskoj i Britaniji oboreni su istorijski majski rekordi, u Španiji se očekuje čak 40 stepeni, a vrućina je već odnijela jedan život.

U više od dvadeset francuskih gradova zabilježene su najviše majske temperature u istoriji, a Ujedinjeno Kraljevstvo oborilo je nacionalni rekord, usljed ekstremnog proljećnog toplotnog talasa. Živa u termometrima raste znatno iznad uobičajenih vrijednosti i u Španiji, a meteorolozi najavljuju da će se takvo vrijeme nastaviti još nekoliko dana, piše The Guardian.

Rekordi širom zapadne Evrope

Britanska meteorološka služba (Met Office) objavila je da je danas oboren apsolutni temperaturni rekord za maj, nakon što je na londonskom aerodromu Hitrou izmjereno 33,5°C, a očekuje se da bi se temperature u utorak mogle popeti i do 35°C.

Prognostičari predviđaju da će u Francuskoj, Španiji i Ujedinjenom Kraljevstvu biti oborene stotine novih majskih rekorda, sa temperaturama koje su za 12 do 13 stepeni više od prosjeka. Francuski Météo France opisao je ovu situaciju kao "preranu, izvanrednu i dugu" toplotnu epizodu koja će potrajati još nekoliko dana.

Toplotna kupola i upozorenja stručnjaka

Francuska nacionalna meteorološka agencija saopštila je da su rekordne temperature posljedica toplotne kupole, pri čemu je vreo vazduh iz Maroka zarobljen ispod područja visokog pritiska. Dodali su da Evropa može da očekuje da će ovakvi događaji biti "sve češći, sve intenzivniji i sve raniji".

Modeli su već pokazali da su, zbog klimatskih promjena, toplotni talasi u junu sada oko 10 puta vjerovatniji u Evropi nego u predindustrijsko doba, a čini se da isti trend postaje vidljiv i za maj.

"Ovo produženje sezone toplotnih talasa u potpunosti je u skladu sa posljedicama klimatskih promjena – izjavio je za agenciju Frans-Pres (AFP) klimatolog Rober Votar.", Na kraju ćemo slične toplotne događaje viđati u aprilu i oktobru.

Today has been the hottest day in May on record with Kew Gardens provisionally reaching 34.8°C - exceeding the previous highest May temperature in the UK by a full 2 degrees Celsius️



This heat would be exceptional in the UK even in mid summer, let alone in Maypic.twitter.com/d8boJYgaXJ — Met Office (@metoffice)May 25, 2026

Upozorenja i posljedice vrućina u Francuskoj

U 31 francuskom departmanu do utorka je na snazi upozorenje na visoke temperature, od čega je osam pod narandžastim stepenom, drugim najvišim, koji poziva stanovnike na "preduzimanje mjera opreza". Ovo je prvi put da je nacionalni sistem upozorenja na vrućineaktiviran u maju otkako je uveden 2004. godine. Météo France je u ponedjeljak objavio da bi temperature lokalno mogle da se popnu do 36°C.

Od većih francuskih gradova, u Parizu je u nedjelju izmjereno 32,6°C, a za ponedjeljak se predviđa 33°C, dok je u Bordou zabilježeno 34,2°C. U gradu Briv la Gajar na jugozapadu zemlje izmjereno je čak 35,3°C, što je za gotovo dva stepena više od prethodnog rekorda za maj.

Jedan muškarac je preminuo u nedjelju tokom trke na 10 kilometara u pariskom predgrađu Mezon-Alfor, saopštila je civilna zaštita. Pretpostavlja se da je doživio srčani udar. Još 10 trkača je nakon trke moralo da bude prevezeno u bolnicu u teškom stanju.

U Španiji temperature i do 40 stepeni

Očekuje se da će se toplotni talas u Španiji, gdje su temperature u nekim južnim područjima tokom vikenda dostigle 38°C (što je za 5 do 10 stepeni više od normale), nastaviti tokom cijele nedjelje, rekao je Ruben del Kampo iz španske državne meteorološke službe Aemet.

"Druga veoma bitna stvar je da će se ovakvo stanje zadržati barem do kraja nedjelje. Štaviše, u četvrtak i petak moglo bi biti još toplije, sa temperaturama od najmanje 34°C u većem dijelu zemlje", kazao je Del Kampo.

Dodao je da se od srijede do petka očekuju temperature od 36 do 38°C u dolinama reka Gvadijana, Gvadalkivir i Ebro, napomenuvši da bi "u nekim od tih područja temperature mogle dostići i 40°C". Del Kampo je takođe rekao da veći dio zemlje može da očekuje i takozvane "tropske noći", tokom kojih se temperatura ne spušta ispod 20°C.

Dijelovi Ujedinjenog Kraljevstva mogli bi i zvanično da uđu u toplotni talas, što podrazumijeva temperature iznad 26 do 28°C (u zavisnosti od lokacije) tokom tri uzastopna dana. U Francuskoj, da bi se zvanično proglasio toplotni talas, i noćne temperature moraju ostati iznad određene granice.