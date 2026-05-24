Stižu pravi ljetni dani: Temperatura do 33 stepena, spremite šešire i SPF kreme

Do kraja maja očekuje se pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme, a najviše temperature meteorolozi najavljuju sredinom sedmice kada će na jugu dostići i 33 stepena.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Do kraja ovog mjeseca očekuje nas uglavnom pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće vrijeme.

Najtoplije će biti u srijedu, 27. maja, dok će u četvrtak i petak, 28. i 29. maja, uslijediti blago zahlađenje zbog premještanja fronte i prodora hladnijeg vazduha koji će se većinom zadržati istočnije od našeg područja.

Prilikom prolaska fronte, u noći sa srijede na četvrtak, lokalno u pojedinim dijelovima Bosne moguća je prolazna i slaba kiša.

Meteorolozi za vikend, 30. i 31. maja, ponovo najavljuju pretežno sunčano vrijeme uz novi rast temperature.

Dnevna temperatura vazduha do četvrtka kretaće se uglavnom od 24 do 30 stepeni Celzijusovih, dok će na jugu zemlje dostizati i do 33 stepena.

Jutra će biti relativno topla, a duvaće slab do umjeren vjetar sjevernog smjera.

Meteorolozi i ljekari upozoravaju da bi naredni dani, uz temperature do 33 stepena i pojačano UV zračenje, mogli posebno teško pasti hroničnim bolesnicima, starijim osobama, djeci i srčanim pacijentima. Preporučuje se izbjegavanje boravka na suncu u periodu od 10 do 17 časova, unos većih količina tečnosti i laganija ishrana.

Prema podacima meteoroloških servisa, UV indeks narednih dana u većem dijelu BiH mogao bi dostići vrijednosti između 7 i 8, što spada u kategoriju vrlo visokog sunčevog zračenja.

Stručnjaci upozoravaju da dugotrajno izlaganje suncu pri ovakvim vrijednostima UV indeksa može povećati rizik od sunčanice, opekotina kože i dehidracije, zbog čega se preporučuje korištenje zaštitnih krema, lagane odjeće i boravak u rashlađenim prostorijama tokom najtoplijeg dijela dana.