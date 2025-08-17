Sunce prži - ne samo vas, već i vaš telefon: Kako da zaštitite uređaje od ljetnjih vrućina?

Ljetovanje uz visoke temperature nije izazov samo za vas, već i za vaše elektronske uređaje. Dok planirate put u tople krajeve, važno je da ne zaboravite da mobilni telefoni, tableti i drugi "pametni" saputnici ne podnose vrućinu baš najbolje.

Ljetnji odmori su u punom jeku, dok se mnogi tek spremaju za putovanja u tople i sunčane krajeve, naravno, uz mobilne telefone, tablete i druge elektronske uređaje koji su neizostavni dio putovanja.

Ipak, dok temperature širom juga Evrope, u zemljama poput Španije, Italije i Grčke, dostižu ekstremne vrijednosti, ne treba zaboraviti da i vaši uređaji mogu da "stradaju“ od prekomjerne toplote.

Evo šta proizvođači uređaja i stručnjaci savjetuju kako biste zaštitili svoju tehniku od vrućine.

Šta visoka temperatura radi telefonu?

Elektronski uređaji najbolje funkcionišu u određenom temperaturnom opsegu.

Na primjer, kompanija Apple preporučuje korišćenje iPhone i iPad uređaja na temperaturama između 0 i 35 stepeni Celzijusa.

Ukoliko se koriste na višim temperaturama, može doći do promjena u radu uređaja, pa čak i do trajnog skraćenja životnog vijeka baterije.

Telefon se može zagrijati i pri normalnom korišćenju dok se bežično puni, preuzima velike fajlove, strimuje video visokog kvaliteta ili koristi zahtevne aplikacije.

Samsung napominje da je to normalno i da ne bi trebalo da utiče na performanse uređaja.

Šta kada telefon postane previše vruć?

Ako vam telefon postane toliko vruć da vam je neprijatno da ga držite u ruci, preporuka je da odmah prestanete sa korišćenjem.

Uređaji poput iPhone-a u tom slučaju automatski prikazuju upozorenje da se moraju ohladiti prije nego što se nastave koristiti. Slično važi i za Android telefone – ekran će se zatamniti, aplikacije zatvoriti, a punjenje privremeno obustaviti.

Šta nikako ne treba raditi?

Ne ostavljajte telefon u autu na suncu, unutrašnjost može dostići i preko 60°C.

Ne izlažite ga direktnom suncu duže vrijeme, posebno dok koristite zahtevne funkcije poput GPS-a, video igrica ili kamere.

Ako punite uređaj, izbjegavajte istovremeno korišćenje aplikacija koje troše mnogo energije – to dodatno podiže temperaturu.

Kako da ohladite telefon na bezbjedan način?

Najefikasniji način da ohladite uređaj jeste da ga potpuno isključite.

Čak i procesi koji rade u pozadini mogu da generišu toplotu.

Uklonite zaštitnu masku, jer ona može zadržavati toplotu, i sklonite uređaj sa sunca – stavite ga u klimatizovanu prostoriju ili ispred ventilatora.

Ali nikako ga ne stavljajte u frižider ili zamrzivač jer hladan vazduh može izazvati kondenzaciju, a vlaga može trajno oštetiti unutrašnje komponente.

Kao što štitite sebe od sunca, ne zaboravite ni na svoje elektronske saputnike. Malo pažnje može vam sačuvati telefon, i živce tokom ljetnjih žega.

