Ovaj telefon na preklop je toliko tanak da od njegove debljine mogu da se postide i svi nesklopivi telefoni

Oppo je zvanično potvrdio da će njegov novi telefon na preklop – Find N5, biti predstavljen 20. februara. Riječ je o uređaju sledeće generacije, koji "pomjerite granice tehnologije i dizajna".

Neke informacije o telefonu već "curile" u medije, pa tako znamo da je riječ o veoma tankom uređaju čiji veliki unutrašnji ekran gotovo da nema nikakav nabor po sredini, da je telefon izuzetno vodootporan... a sada je objavljen i trejler koji Find N5 prikazuje u potpunosti.

Ovo je prvi Oppo telefon na preklop koji će biti lansiran globalno, s tim što će u SAD najvjerovatnije biti plasiran pod brendom OnePlus, a umjesto Find N5, nosiće ime Open 2.

Oppo Find N5 izuzetno tanak i rasklopljen ima debljinu manju do 4 milimetra. To ga čini najtanjim telefonom na preklop do sada, tanjim od većine dosadašnjih modela, u tek nešto malo debljim od USB-C porta ili dva novčića položena jedan na drugi.

Pokreće ga Snapdragon 8 Elite procesor, i to nova verzija sa 7 jezgara, u kombinaciji sa 16GB RAM-a, što će telefonu obezbjediti izuzetne performanse za igranje igara, multitasking i napredne funkcije koje pokreće vještačka inteligencija, za koje je zadužen Google Gemini AI. Find N5 bi kupcima trebalo da ponudi i integrisani AI četbot DeepSeek R1 sa podrškom za onlajn pretragu, generisanje slika i njihovo čuvanje.

Sistem kamera bi trebalo da čine dva senzora od 50MP, jedan ultraširoki od 8MP, a nov je telefoto makro objektiv za koga Oppo tvrdi da će omogućiti fotografisanje izuzetno detaljnih krupnih planova. Dve prednje selfi kamere od 32MP i 20MP iste su kao na prethodnom modelu.

Uprkos izuzetno tankom kućištu, Find N5 ima veliku bateriju od 5.600 mAh sa žičnim punjenjem od 80W. Bežično punjenje je unapređeno, pa sada podržava punjače od 50W, što daleko brže od konkurenata kao što su Samsungov Galaxy Z Fold6 (15W) i Google Pixel 9 Pro Fold (7,5W).

Telefon koristi operativni sistem Android 15 "presvučen" ColorOS 15 fabričkim interfejsom, a na svjetsko tržište dolazi u dve boje: Cosmic Black – crnoj, Misty White – beloj i Dusk Purple ljubičastoj.

Od kako su se pojavili, telefone na preklop bije glas da su previše "lomljivi", odnosno da nisu dovoljno izdržljivi za svoju cijenu. Oppo tvrdi da to namjerava da promjeni, pa Find N5 ima IPX6, IPX8 i IPX9 sertifikate otpornosti na vodu i visoke temperature, što ga čini izuzetno izdržljivim uređajem.

Ultra tanka konstrukcija, moćne specifikacije i brzo punjenje, donose ozbiljna unapređenja u segment telefona na preklop, pa se na prvi pogled čini da je Oppo Find N5 telefon koji bi mogao prilično da uzburka tržište u svom segmentu, pogotovo zbog činjenice da će biti dostupan na tržištima širom sveta.

