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Počinju godišnji odmori: Višečasovna čekanja na granicama BiH sa Srbijom, Crnom Gorom i Hrvatskom

Počinju godišnji odmori: Višečasovna čekanja na granicama BiH sa Srbijom, Crnom Gorom i Hrvatskom

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Višečasovna čekanja u kolonama zabilježena su danas na više graničnih prelaza sa Srbijom, Crnom Gorom i Hrvatskom.

Kolone vozila na granici sa Srbijom, Crnom Gorom i Hrvatskom Izvor: Screenshot/AMS RS

Kolone vozila čekaju na graničnom prelazu Zupci na izlazu iz BiH ka Crnoj Gori, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Na ulazu u BiH iz Srbije duže se čeka na prelazima Šepak, Karakaj i Pavlovića most, a na ulazu iz Hrvatske na prelazima Kostajnica i Brod i Gradina.

Duge kolone vozila formirane su i na ulazu u Hrvatsku iz BiH na prelazima Doljani, Bijača i Osoje.

Na ostalim prelazima putnička vozila, zasad, ne čekaju duže od 30 do 40 minuta. 

(Srna)

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granični prelaz gužva

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