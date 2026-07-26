Cvijanovićeva uputila saučešće porodicama stradalih planinara iz BiH

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović uputila je izraze saučešća porodicama i prijateljima planinara stradalih u tragičnoj nesreći na planini Elbrus u Ruskoj Federaciji.

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Cvijanovićeva je navela da je sa žaljenjem primila vijest o tragičnoj nesreći na planini Elbrus u Ruskoj Federaciji, u kojoj su živote izgubili planinari iz BiH, saopšteno je iz Kabineta srpskog člana Predsjedništva BiH.

"Zbog nenadoknadivog gubitka duboko saosjećam sa porodicama i prijateljima stradalih i upućujem im izraze saučešća", navela je Cvijanovićeva u telegramu saučešća.

Petoro planinara iz Zenice stradalo je prilikom uspona na najviši planinski vrh Evrope - Elbrus.

Iz ruskog Ministarstva za vanredne situacije saopšteno je da se tijela planinara nalaze na takozvanom sedlu Elbrusa, na nadmorskoj visini od 5.350 metara, te da će njihova evakuacija biti izvršena kada to dozvole vremenski uslovi.

Stradala su dva člana zeničke Gorske službe, te troje članova Planinarskog društva "Vedro".