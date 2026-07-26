logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Cvijanovićeva uputila saučešće porodicama stradalih planinara iz BiH

Cvijanovićeva uputila saučešće porodicama stradalih planinara iz BiH

Autor Nikolina Damjanić
0

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović uputila je izraze saučešća porodicama i prijateljima planinara stradalih u tragičnoj nesreći na planini Elbrus u Ruskoj Federaciji.

Oglasila se Cvijanović nakon pogibije pet planinara iz BiH na Elbrusu Izvor: Karasev Viktor/Shutterstock/Facebook

Cvijanovićeva je navela da je sa žaljenjem primila vijest o tragičnoj nesreći na planini Elbrus u Ruskoj Federaciji, u kojoj su živote izgubili planinari iz BiH, saopšteno je iz Kabineta srpskog člana Predsjedništva BiH.

"Zbog nenadoknadivog gubitka duboko saosjećam sa porodicama i prijateljima stradalih i upućujem im izraze saučešća", navela je Cvijanovićeva u telegramu saučešća.

Petoro planinara iz Zenice stradalo je prilikom uspona na najviši planinski vrh Evrope - Elbrus.

Iz ruskog Ministarstva za vanredne situacije saopšteno je da se tijela planinara nalaze na takozvanom sedlu Elbrusa, na nadmorskoj visini od 5.350 metara, te da će njihova evakuacija biti izvršena kada to dozvole vremenski uslovi.

Stradala su dva člana zeničke Gorske službe, te troje članova Planinarskog društva "Vedro".

Možda će vas zanimati

Tagovi

Željka Cvijanović planinari Zenica

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ