Jedan proizvod prestigao struju i čelik: Objavljeni podaci o najvećim izvoznim adutima BiH

Izolovane žice bile su najvrijedniji pojedinačni izvozni proizvod Bosne i Hercegovine u prvoj polovini 2026. godine, pokazuju podaci Spoljnotrgovinske komore BiH.

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Za samo šest mjeseci na strana tržišta izvezeno je izolovanih žica u vrijednosti od 495,8 miliona KM. Ovaj rezultat potvrđuje značaj domaće elektroindustrije i kompanija koje proizvode dijelove za automobilsku industriju.

Na drugom mjestu nalazi se električna energija, čiji je izvoz dostigao 346,96 miliona KM. Među vodećim proizvodima nalaze se i konstrukcije od željeza i čelika, izvezene za 296,5 miliona KM.

Vrijednost izvoza rude olova i koncentrata iznosila je 296,1 milion KM, što pokazuje da sirovine i dalje zauzimaju značajan dio ukupnog izvoza Bosne i Hercegovine.

Aluminijum donio više od pola milijarde KM

Značajan doprinos izvozu dali su aluminijum i proizvodi izrađeni od ovog metala. Aluminijuma u sirovim oblicima izvezeno je za 245,1 milion KM.

Aluminijske konstrukcije ostvarile su izvoz vrijedan 131,3 miliona KM, dok su šipke i profili od aluminijuma izvezeni u vrijednosti od 129,2 miliona KM.

Ove tri kategorije zajedno su Bosni i Hercegovini donijele više od 505 miliona KM izvoza u prvih šest mjeseci 2026. godine.

Kada se tome doda izvoz izolovanih žica, ukupna vrijednost dostiže više od milijardu KM.

Među važnijim izvoznim granama nalaze se još industrija namještaja, namjenska industrija te proizvodnja metalnih konstrukcija i električne opreme, piše portal "Crna hronika".

Mali broj proizvoda nosi polovinu izvoza

Dvadeset najznačajnijih tarifnih grupa ostvarilo je gotovo polovinu ukupnog izvoza Bosne i Hercegovine.

To pokazuje da rezultati domaćeg izvoza u velikoj mjeri zavise od relativno malog broja proizvoda, njihove cijene i potražnje na međunarodnom tržištu.

Izvoz BiH obuhvata proizvode višeg stepena prerade, među kojima su električna oprema, namještaj i metalne konstrukcije, ali i sirovine te električna energija.

Promjene cijena struje, metala i sirovina na svjetskom tržištu zbog toga mogu snažno uticati na ukupnu vrijednost izvoza.

Za dugoročan rast posebno će biti važno povećavati proizvodnju finalnih proizvoda veće vrijednosti. Takva proizvodnja domaćim kompanijama donosi veću zaradu, omogućava bolje plaćena radna mjesta i smanjuje zavisnost izvoza od promjenjivih cijena sirovina.