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IRB RS otvorila novu kancelariju u Laktašima, u planu poslovnice u Zvorniku i Doboju

IRB RS otvorila novu kancelariju u Laktašima, u planu poslovnice u Zvorniku i Doboju

Autor Dušan Volaš
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Investiciono-razvojna banka Republike Srpske otvorila je novu kancelariju u Laktašima.

IRB RS otvorila novu kancelariju u Laktašima Izvor: IRB

Novu kancelariju svečano su otvorili vršilac dužnosti direktora IRB RS Nedeljko Ćorić, ministar finansija u Vladi Republike Srpske Zora Vidović i gradonačelnik Laktaša Miroslav Bojić. Ovom događaju prisustvovali su i predstavnici resornih ministarstava, Uprave IRB RS, te privrednici i predstavnici bankarskog sektora Srpske.

Kako se navodi u saopštenju, misija banke je da građanima pruža sigurnost, pouzdanost i povoljne kreditne linije, pri čemu je njihova dostupnost na terenu od izuzetne važnosti.

"Otvaranje novih poslovnih jedinica, u skladu sa planom od prije nekoliko mjeseci i potrebama tržišta, rezultat je i više nego uspješnog modela direktnog odobravanja zajmova za stambeno finansiranje", pojašnjavaju iz IRB RS.

Vršilac dužnosti direktora IRBRS Nedeljko Ćorić naglasio je da su se na ovaj potez odlučili iz želje da banka bude još brža, efikasnija i dostupnija.

"Ušli smo u proces direktnih plasmana zajmova za stambeno finansiranje sa namjerom da IRB RS bude što bliže na usluzi za sve svoje građane. Počeli smo sa Laktašima, ići ćemo dalje i sa Zvornikom i Dobojem i, u skladu sa potrebama naših klijenata, širićemo se. Kada se širite, to je znak uspjeha. To je znak da ste potrebni građanima i da vas tržište treba", istakao je Ćorić.

U saopštenju se ističe da sada svi stanovnici Laktaša, ali i kompletne regije, mogu znatno lakše i brže da stignu do prostorija banke.

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