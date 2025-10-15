logo
Šansa za spas banjalučke Toplane: IRB predlaže odgodu blokade računa na šest mjeseci

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
Investiciono-razvojna banka (IRB) Republike Srpske predložila je da na šest mjeseci bude odgođeno rješenje o izvršenju kojim su računi banjalučkog preduzeća "Toplana" blokirani zbog duga od 8.280.244 KM ka ovoj banci.

Sastanak rukovodstva IRB i grada Banjaluka o Toplani a.d. Banjaluka Izvor: Mondo/Dušan Volaš

Prijedlog IRB-a podrazumijeva da bi tokom šest mjeseci "`Toplana bila u obavezi da plati ukupnu kamatu od 2.288.357 KM, a za ostatak duga u ukupnom iznosu od 5.991.887 KM pronašla rješenje za njegovo izmirenje i to predočila IRB-u".

Ovo je navedeno na sastanku vršioca dužnosti direktora IRB-a Borisa Kneževića sa rukovodstvom grada Banjaluka, koji je održan danas na inicijativu predsjednika Vlade Republike Srpske Save Minića zbog problema u poslovanju "Toplane" proisteklih iz rješenja o izvršenju.

Iz IRB-a su saopštili da je sastanak protekao u konstruktivnoj atmosferi, a Knežević je izrazio spremnost za otvoren dijalog kojim bi bila zaštićena sredstva i kapital Republike Srpske, a na korist građana Banjaluke urednim nastavkom sezone grijanja.

Predstavnici grada obavezali su se da će u roku od 15 dana dostaviti prijedlog rješenja na osnovu inicijative IRB-a koji je usklađen sa navedenim prijedlozima, nakon čega će o rezultatima ovog procesa javnost biti blagovremeno upoznata.

Rukovodstvo IRB-a zahvalilo je predsjedniku Vlade Republike Srpske za inicijativu i podršku u rješavanju ovog problema za građane Banjaluke. 

(Srna)

