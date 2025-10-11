Dobar dio Banjaluke i dalje bez grijanja: Svi operateri su zauzeti, ali možete da se žalite

"Kako je?", "Evo, hladno, a nije ni standard"...

Tako se u posljednjih desetak dana šaljivo pozdravljaju stanovnici banjalučkih naselja Kočićev vijenac, Starčevica, Obilićevo, Filipovića polje, koji se smrzavaju u svojim stanovima.

Na brojne pozive korisničkom servisu Eko toplana zaposleni su prestali da odgovaraju, sve što možete dobiti zvanjem je tužna nasnimljena rečenica "Svi operateri su zauzeti, molimo vas pozovite kasnije".

Na sajtu stoji da su "Eko Toplane su započele isporuku toplotne energije tokom noći, u četvrtak, 2. oktobra (nisu!), međutim, zbog sanacije kvara, bez grijanja je i dalje Kočićev vijenac, dok je u naseljima Obilićevo, Starčevica, naselje pod Starčevicom i Filipovića polje uspostavljanje režima isporuke u toku".

Eko Toplanama je, izgleda, bilo važno samo da se u medijima pojavi informacija da je grijanje pušteno, i na taj način su kupili malo vremena i smirili ljude koji su se žalili da na jednocifrenim temperaturama nemaju grijanje koje plaćaju cijele godine.

"S obzirom da građani Banjaluke kojima se u ove hladne dane ne isporučuje toplotna energija nisu dobili jasne informacije o svojim pravima od strane nadležnih organa, obavještavam ih da po zakonu imaju pravo da traže od Eko Toplane da im se izvrši umanjenje računa za grijanje za dane kad toplotna energija nije isporučena", kaže banjalučki pravnik Milko Grmuša.

Obrazac prigovora možete pronaći ispod:

"Možete ga poslati preporučeno poštom Eko Toplanama, na njihov prijemni šalter uz obavezan prijemni štambilj na svoj primjerak ili mejlom na njihovu elektronsku poštu. Važno je da imate dokaz kad ste to poslali", ističe Grmuša.

Toplana Banja Luka duguje Investiciono-razvojnoj banci (IRB) čak 8,3 miliona maraka, a pošto dug nije izmiren, IRB je prije nekoliko dana pokrenuo prinudnu naplatu. Kao zalog stoji imovina Toplane, uključujući i kotlovnice na Starčevici i u Kočićevom vijencu – objekte koje danas koriste "Eko-toplane". Upravo te kotlovnice izgrađene su sredstvima iz ugovora potpisanog još 2014. godine.

Ako vam je hladno, pozovite 080050212. Neće vam se niko javiti, ako vam se i javi nećete dobitni ni grijanje ni korisnu informaciju, ali će vam se pritisak malo podići, a s njim i tjelesna temperatura...