Nemar koji može biti opasan: Samo oko hiljadu Banjalučana redovno čisti dimnjake

Uprkos opasnosti od trovanja, mogućem trajnom oštećenju dimnjaka i velikim kaznama, tek nešto više od 1.000 Banjalučana redovno čisti dimnjake.

Izvor: Gabor Tinz/Shutterstock

Direktor preduzeća "Plamen" Goran Karalić kažeda u Banjaluci ima više od 50.000 hiljada dimnjaka.

"Mi godišnje imamo oko 1.000 poziva. U ovom periodu ima dosta posla, ali odziv je loš tokom ostalog dijela godine", naveo je Karalić.

On je istakao da redovno održavanje dimnjaka ne samo da osigurava bolju efikasnost grijanja već sprečava požare i trovanje ugljen-monoksidom.

"Desetine dimnjaka se zapale i kada vatrogasci uspiju da stave požar pod kontrolu, takav dimnjak je tajno oštećen. O opasnostima od trovanja da ne govorimo", rekao je Karalić.

On je naveo da je zakonska obaveza da se dimnjak čisti jednom godišnje, a da se preporučuje i provjera ispravnosti peći, kotlova i ventilacije da bi grijanje bilo sigurno i kvalitetno.

Prema njegovim riječima, ovu zakonsku obavezu redovno ispunjavaju javne ustanove, ali ne i privatna preduzeća.

Dimnjačar Mladen Đurić rekao je da je oko 30 odsto poziva od istih ljudi, oko 50 procenata je onih koji zovu svake druge godine, a ostali su novi klijenti.

Đurić smatra da građani nekad odustanu zbog cijene, jer očekuju da ona danas bude kao što je bila i prije više godina.

"Svijest ljudi je takva da misle da se taj posao može uraditi za 20 KM, a inflacija i poskupljenja su neminovna. Kada čuju da je 50 KM, nećkaju se", rekao je Đurić.

Đurić je naveo da u preduzeću "Plamen" rade tri dimnjačara, a još toliko njih trenutno se bavi ovim poslom u Banjaluci.

Za nečišćenje dimnjaka fizičkim licima biće naplaćena kazna od 100 do 600 KM.

Za pravno lice kazne iznose od 500 do 7.000 KM, za odgovorno lice u pravnom licu od 200 do 1.800 KM, dok je kazna za samostalnog preduzetnika od 200 do 1.000 KM.