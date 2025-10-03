Grijna sezona u Banjaluci počela "na papiru", ali radijatori ostali hladni

Iako su iz Eko toplana sinoć u ponoć najavili početak grijne sezone u Banjaluci, mnogi stanovnici još uvijek nemaju grijanje u svojim domovima.

Iz Eko toplana navode da je tokom noći grijanjedjelimično počelo, ali da zbog vanrednih radova na toplifikacionoj mreži isporuka još nije uspostavljena u naseljima Obilićevo, Kočićev vijenac, Filipovića polje, dijelu Starčevice i naselju pod Starčevicom. Čitaoci su dodatno javili da nema grijanja ni u Boriku, Centru, Rosuljama, Čairama i drugim dijelovima grada.

Za razliku od Banjaluke, u manjim opštinama poput Pala, grijna sezona je uspješno počela, što pokazuje razliku u organizaciji i funkcionisanju toplifikacionih sistema.

Zvanični početak grijne sezone u Banjaluci je 15. oktobar, ali sistem se može uključiti i ranije kada dnevna temperatura padne ispod 12 stepeni. U Banjaluci su danima temperature ispod 15 stepeni, a sinoć su pale ispod 8 stepeni, što je mnogim građanima dodatno otežalo svakodnevnicu.

Iz Eko toplana ističu da je pokretanje daljinskog grijanja složen proces i da se isporuka toplotne energije uspostavlja sukcesivno.

Potrošače podsjećaju da provjere unutrašnje i zajedničke instalacije, aktiviraju kalorimetre i ispuste vazduh iz radijatora kako bi omogućili nesmetanu cirkulaciju toplote.

