Zima pred vratima: Evo kada počinje grijanje u Banjaluci

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Banjalučko preduzeće "Eko toplane" saopštilo je da će isporuka toplotne energije početi kada se za to ispune meteorološki i tehnički uslovi, neophodni za puštanje sistema u pogon.

20.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Iz ovog preduzeća su naveli da je, zbog povećanog obima vanrednih radova, sanacija distributivne mreže još u toku.

Prema odluci o opštim uslovima za proizvodnju, isporuku i korištenje toplotne energije, sezona grijanja zvanično počinje 15. oktobra.

"Eko toplane" trenutno obavljaju funkcionalne probe sistema daljinskog grijanja koje se odvijaju u hladno-dinamičkom režimu i podrazumijevaju provjeru toplotnih izvora, distributivne mreže, kao i toplotnih podstanica.

"Funkcionalne probe ne podrazumijevaju početak isporuke toplotne energije. Kada je riječ o izvorima, sve je spremno za predstojeću sezonu grijanja", istakli su iz ovog preduzeća. 

Prema najavama metereologa, početak oktobra donijeće neuobičajeno hladno i promjenljivo vrijeme, a meteorolozi najavljuju i prvi snijeg u planinskim krajevima. Temperature će od srijede pasti daleko ispod prosjeka za ovo doba godine, a zahlađenje će pratiti pojačan vjetar i lokalne padavine.

Meteorolozi upozoravaju da u noći na subotu, 4. oktobra, nije isključena ni lokalna pojava mraza, prije svega na zapadu i sjeverozapadu.

(Srna/Mondo)

