Danas oblačno i hladno, na Bjelašnici pao prvi snijeg (VIDEO)

U cijeloj BiH danas će biti pretežno oblačno i hladnije uz povremenu kišu.

Kiša će biti češća od centralnih predjela ka istoku, a na planinama povremeno će padati susnježica i snijeg, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Maksimalna temperatura vazduha biće od 12 do 17 na jugu do 21, u višim predjelima od sedam stepeni Celzijusovih.

Duvaće slab do umjeren sjeverni vjetar, u drugom dijelu dana povremeno jak. U Hercegovini uveče jaka, ponegdje i olujna bura.

Na Bjelašnici je zabilježen prvi snijeg:

Stanje na putevima

Sanacioni radovi na putevima usporavaju saobraćaj, vozi se po suvim ili mjestimično mokrim i klizavim kolovozima, a magla smanjuje vidljivost u kotlinama i pored rijeka, saopšteno je jutros iz Auto-moto saveza /AMS/ Srpske.

Na auto-putevima Banjaluka-Gradiška i Banjaluka-Doboj izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja zbog izvođenja radova na uređenju razdjelnog pojasa za period 2025. i 2026. godine.

Režim vožnje izmijenjen je na dionici magistralnog puta Brodar-Višegrad zbog radova u tunelima Grabovica i Oštri vrh.

U Srpskoj rođeno 27 beba U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 27 beba, 14 djevojčica i 13 dječaka. Najviše beba, osam, rođeno je u Prijedoru, sedam u Banjaluci, četiri u Gradišci, tri u Nevesinju, dvije u Bijeljini i po jedna beba u Istočnom Sarajevu, Doboju i Zvorniku.

Radovi se izvode na putnim pravcima Brčko-Bijeljina, Čelinac-Kotor Varoš, Čelinac-Ukrina i Ukrina-Klupe, Gradiška-Čatrnja, na području Prijedora, Brod na Drini /Foča/-Hum /Šćepan Polje/, Dobro Polje-Miljevina, Srbac-Derventa, Klašnice-Nova Topola i Derviši-Šargovac-Banjaluka /pijaca/.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom. Preko mosta je zabranjen saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona.

Na dionicama magistralnih puteva Prijedor-Kozarac-Lamovita, Crkvina-Modriča i Rudanka-Doboj zbog uključivanja i isključivanja mehanizacije koja je angažovana na izgradnji autoputeva izmijenjen je režim saobraćaja.

Zbog pojave odrona, u mjestu Donja Paležnica, na regionalnom putu Bušletić-Zelinja, saobraćaj se odvija usporeno, jednom saobraćajnom trakom. Usljed klizišta u prekidu je saobraćaj na regionalnom putu Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik Selo, dok je na magistralnom putu Foča-Dobro Polje u mjestu Tuhalji, saobraćaj otežan.

Na regionalnom putu Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo, zbog klizišta, saobraćaj se odvija jednom trakom u dužini od 40 metara, a na regionalnom putu Prnjavor-Ukrina u Vijačanima otežano se vozi 50 metara.

Zbog opasnosti od pojave klizišta u rejonu Starog Ugljevika, zabranjen je saobraćaj na regionalnom putu Stari Ugljevik-Glavičice.

Privremene obustave saobraćaja, zbog deminiranja, aktuelne su na magistralnom putu Lapišnica-LJubogošta, kamenolom "Han Derventa" u opštini Pale, zatim na putnom pravcu Ustiprača–Novo Goražde, te Podromanija-Mokro-Sumbulovac-Rogoušići-Donja Ljubogošta, u mjestu Rogoušići.

U FBiH, zbog sanacije odbojne ograde uz magistralni put Zenica-Doboj, na dionici Donja Vraca-Liješnica, vozila saobraćaju usporeno, uz naizmjenično propuštanje. S obzirom da se radi o frekventnoj dionici, mogu se očekivati duže kolone vozila u oba smjera.

Zbog sanaciji kolovoza na magistralnom putu Jablanica-Blidinje, dionica Jablanica-Kosne Luke, putnička vozila do tri i po tone ukupne mase voze usporeno, naizmjeničnim propuštanjem, a za vozila iznad tri i po tone ukupne mase na snazi je obustava saobraćaja.

Radovi su aktuelni i na dionici auto-puta Podlugovi-Sarajevo sjever, kao i na magistralnim putevima Tuzla-Orašje u Ceriku, Simin Han-Donje Caparde, Konjic-Jablanica kod tunela Crnaja, Jablanica-Prozor u naselju Mirci, Semizovac-Olovo, na ulazu u Čitluk iz pravca Mostara i Jajce-Crna Rijeka.

Zbog neophodnih radova obustavljen je saobraćaj na regionalnom putu Zavidovići-Kamenica i preusmjeren na alternativne pravce.

Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.

Iz AMS-a podsjećaju da je granični prelaz Brčko otvoren za putnička vozila do tri i po tone.

Na graničnom prelazu Karakaj kod Zvornika zabranjen je saobraćaj za vozila iznad pet tona najveće dozvoljene mase. Teretna vozila preusmjeravaju se na novi most Bratoljub u Bratuncu i na granični prelaz Rača.

Šleperi i teretna motorna vozila mogu saobraćati preko graničnog prelaza Šepak od 9.00 do 13.00 i od 22.00 do 6.00 časova. Vikendom mogu prelaziti samo u noćnom terminu.

