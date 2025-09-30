logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Rok od 10 dana za dogovor: Sindikat banjalučkih vrtića spreman i na radikalnije mjere (VIDEO)

Rok od 10 dana za dogovor: Sindikat banjalučkih vrtića spreman i na radikalnije mjere (VIDEO)

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez
0

Zaposleni u Centru za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banjaluka jutros su na jedan sat obustavili rad, zahtijevajući povećanje plata za 20 odsto. Prijem djece u svim gradskim vrtićima bio je zaustavljen od 7.30 do 8.30 časova.

štrajk u banjalučkim vrtićima Izvor: Dušan Volaš - Mondo

Predsjednica Sindikalne organizacije Centra, Slađana Mišić, istakla je da su zahtjevi radnika nepromijenjeni i da dosadašnji pregovori nisu donijeli rješenje. Ovo je već drugi put u samo tri mjeseca da zaposleni pribjegavaju štrajkačkim procedurama.

"Dani su teški, sve je skuplje, a naše plate na istom nivou. Kafa, koju mnogi odrasli u ovom gradu zovu čarobnom tečnošću, poskupjela je sa marku i po na tri marke, struja i ostali troškovi stalno rastu", istakla je Mišić, naglašavajući nesklad između troškova života i primanja.

Ona tvrdi da su banjalučki vrtići među najjeftinijima u regionu, što se direktno odražava na plate zaposlenih.

"Naše cijene su najniže, a samim tim i naše plate. Čak su i roditelji počeli da nam govore: 'Teto, nemoguće je da vaše cijene i dalje budu ovako niske'", kazala je Mišić.

Uprkos štrajku, iz Centra poručuju da djeca neće ispaštati, te da će sve planirane aktivnosti povodom "Dječije nedjelje" biti održane na najvišem nivou.

Dragan Gnjatić, predsjednik Sindikata obrazovanja, obećao je pravnu, ekonomsku i medijsku pomoć kolegama iz banjalučkih vrtića.

"Očekujemo da se u narednih deset dana otvore pregovori koji će dovesti do rezultata. Više boli nepravda nego nemaština" poručio je Gnjatić.

On je dodao da, ukoliko ne bude spremnosti za kompromis, sindikat ima na raspolaganju sve oblike sindikalne borbe, uključujući i one radikalne.

Zaposleni u Centru za predškolsko vaspitanje i obrazovanje su mirnim protestom 16. septembra tražili povećanje plate i saglasnost za izmjene i dopune Pravilnika o upisu djece u vrtić.

Oni su i početkom juna održali štrajk upozorenja u trajanju od jedan čas, sredinom juna mirne proteste na Trgu Krajine, a u julu ponovo štrajk zahtijevajući povećanje plata za 20 odsto i saglasnost za izmjene i dopune Pravilnika o upisu djece zaposlenih.

(Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

štrajk vrtići Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ