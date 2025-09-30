Rok od 10 dana za dogovor: Sindikat banjalučkih vrtića spreman i na radikalnije mjere (VIDEO)

Zaposleni u Centru za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banjaluka jutros su na jedan sat obustavili rad, zahtijevajući povećanje plata za 20 odsto. Prijem djece u svim gradskim vrtićima bio je zaustavljen od 7.30 do 8.30 časova.

Izvor: Dušan Volaš - Mondo

Predsjednica Sindikalne organizacije Centra, Slađana Mišić, istakla je da su zahtjevi radnika nepromijenjeni i da dosadašnji pregovori nisu donijeli rješenje. Ovo je već drugi put u samo tri mjeseca da zaposleni pribjegavaju štrajkačkim procedurama.

"Dani su teški, sve je skuplje, a naše plate na istom nivou. Kafa, koju mnogi odrasli u ovom gradu zovu čarobnom tečnošću, poskupjela je sa marku i po na tri marke, struja i ostali troškovi stalno rastu", istakla je Mišić, naglašavajući nesklad između troškova života i primanja.

Ona tvrdi da su banjalučki vrtići među najjeftinijima u regionu, što se direktno odražava na plate zaposlenih.

"Naše cijene su najniže, a samim tim i naše plate. Čak su i roditelji počeli da nam govore: 'Teto, nemoguće je da vaše cijene i dalje budu ovako niske'", kazala je Mišić.

Uprkos štrajku, iz Centra poručuju da djeca neće ispaštati, te da će sve planirane aktivnosti povodom "Dječije nedjelje" biti održane na najvišem nivou.

Dragan Gnjatić, predsjednik Sindikata obrazovanja, obećao je pravnu, ekonomsku i medijsku pomoć kolegama iz banjalučkih vrtića.

"Očekujemo da se u narednih deset dana otvore pregovori koji će dovesti do rezultata. Više boli nepravda nego nemaština" poručio je Gnjatić.

On je dodao da, ukoliko ne bude spremnosti za kompromis, sindikat ima na raspolaganju sve oblike sindikalne borbe, uključujući i one radikalne.

Zaposleni u Centru za predškolsko vaspitanje i obrazovanje su mirnim protestom 16. septembra tražili povećanje plate i saglasnost za izmjene i dopune Pravilnika o upisu djece u vrtić.

Oni su i početkom juna održali štrajk upozorenja u trajanju od jedan čas, sredinom juna mirne proteste na Trgu Krajine, a u julu ponovo štrajk zahtijevajući povećanje plata za 20 odsto i saglasnost za izmjene i dopune Pravilnika o upisu djece zaposlenih.

(Mondo)